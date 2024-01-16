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الاحتلال يكثف قصفه الجوي للبلدات الحدودية جنوبي لبنان والمقاومة تتابع استهداف مواقعه

1/16/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 1 (كونا) -- كثفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراتها اليوم الثلاثاء على بلدات جنوبي لبنان وقصفت مدفعيته القرى المتاخمة للخط الأزرق فيما تابعت "المقاومة" استهداف مواقعه في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال نفذت سلسلة غارت على بلدة (حولا ووادي السلوقي ووادي الحجير) وعلى الطريق بين بلدتي (رب ثلاثين والطيبة).
وأضافت الوكالة أن الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال أغارت على بلدة (عيتا الشعب).
وذكرت أن القصف المدفعي لجيش الاحتلال استهدف بالقنابل الفوسفورية أطراف بلدتي (يارين والبستان) وحقول الزيتون في محيط بلدة (كفركلا).
وأشارت إلى أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (حولا وعلما الشعب وميس كالجبل) و(وادي البياض) وأصابت منزلا في بلدة (رب ثلاثين) ما أدى إلى احتراقه من دون الافادة عن وقوع إصابات كما استهدفت قذائف المدفعية (تلة المطران) في (حمامص).
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت فيها إن عناصرها استهدفوا مواقع الاحتلال في (حدب البستان) و(السماقة) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع (بياض بليدا) بالصواريخ المباشرة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت محيط المستوطنات في منطقة (النبي يوشع) المحتلة بدفعات صاروخية مناسبة كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع (رامية) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / م م ج




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