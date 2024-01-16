الاحتلال يكثف قصفه الجوي للبلدات الحدودية جنوبي لبنان والمقاومة تتابع استهداف مواقعه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 - 1 (كونا) -- كثفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراتها اليوم الثلاثاء على بلدات جنوبي لبنان وقصفت مدفعيته القرى المتاخمة للخط الأزرق فيما تابعت "المقاومة" استهداف مواقعه في فلسطين المحتلة.
وقالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طائرات جيش الاحتلال نفذت سلسلة غارت على بلدة (حولا ووادي السلوقي ووادي الحجير) وعلى الطريق بين بلدتي (رب ثلاثين والطيبة).
وأضافت الوكالة أن الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال أغارت على بلدة (عيتا الشعب).
وذكرت أن القصف المدفعي لجيش الاحتلال استهدف بالقنابل الفوسفورية أطراف بلدتي (يارين والبستان) وحقول الزيتون في محيط بلدة (كفركلا).
وأشارت إلى أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بالقذائف أطراف بلدات (حولا وعلما الشعب وميس كالجبل) و(وادي البياض) وأصابت منزلا في بلدة (رب ثلاثين) ما أدى إلى احتراقه من دون الافادة عن وقوع إصابات كما استهدفت قذائف المدفعية (تلة المطران) في (حمامص).
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها "المقاومة" قالت فيها إن عناصرها استهدفوا مواقع الاحتلال في (حدب البستان) و(السماقة) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع (بياض بليدا) بالصواريخ المباشرة وأصابوها إصابة مباشرة.
وأضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت محيط المستوطنات في منطقة (النبي يوشع) المحتلة بدفعات صاروخية مناسبة كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع (رامية) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين قوات الاحتلال و"المقاومة" في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع فلسطين المحتلة بشكل يومي وبوتيرة متواصلة منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
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