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الجزائر تجدد موقفها الداعم لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

1/16/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 1 (كونا) -- جددت الجزائر اليوم الثلاثاء موقفها الداعم لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة كما عبرت عن عميق قلقها إزاء العمليات العسكرية المستمرة والضربات الجوية في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع دعا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن إلى "ضبط النفس والحذر في هذه اللحظة التي وصفها بالدقيقة من أجل تلافي تصعيد إضافي في المنطقة".
وأوضح البيان أن الجزائر أكدت من خلال مسؤولها الدبلوماسي أن "استخدام القوة سوف يؤدي الى تعقيد الوضع وتقويض الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة إحياء العملية السياسية وصولا إلى يمن متوحد مع حكومة تسيطر على الحدود البحرية وتضمن الأمن في البحر الأحمر".
واعتبر بن جامع أن "التصدي للأسباب الكامنة خلف النزاعات في المنطقة بات اليوم ضرورة حيث نرى أن الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة لم تكن في أي فترة أكثر إلحاحا من الآن بسبب إحصاء يوميا ضحايا إضافيين في صفوف المدنيين والأطفال والنساء".
ودعا المتحدث الى "وقف إطلاق نار فوري ودائم على اعتباره أن ذلك سيسمح بتهدئة التوترات في المنطقة ويتلافى توسع النطاق بما يحمل عواقب كارثية على المنطقة برمتها". (النهاية)

م ر / ر ج



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