الجزائر تجدد موقفها الداعم لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 1 (كونا) -- جددت الجزائر اليوم الثلاثاء موقفها الداعم لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة كما عبرت عن عميق قلقها إزاء العمليات العسكرية المستمرة والضربات الجوية في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع دعا خلال جلسة عقدها مجلس الأمن إلى "ضبط النفس والحذر في هذه اللحظة التي وصفها بالدقيقة من أجل تلافي تصعيد إضافي في المنطقة".
وأوضح البيان أن الجزائر أكدت من خلال مسؤولها الدبلوماسي أن "استخدام القوة سوف يؤدي الى تعقيد الوضع وتقويض الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة إحياء العملية السياسية وصولا إلى يمن متوحد مع حكومة تسيطر على الحدود البحرية وتضمن الأمن في البحر الأحمر".
واعتبر بن جامع أن "التصدي للأسباب الكامنة خلف النزاعات في المنطقة بات اليوم ضرورة حيث نرى أن الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة لم تكن في أي فترة أكثر إلحاحا من الآن بسبب إحصاء يوميا ضحايا إضافيين في صفوف المدنيين والأطفال والنساء".
ودعا المتحدث الى "وقف إطلاق نار فوري ودائم على اعتباره أن ذلك سيسمح بتهدئة التوترات في المنطقة ويتلافى توسع النطاق بما يحمل عواقب كارثية على المنطقة برمتها". (النهاية)
م ر / ر ج
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