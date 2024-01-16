مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء إقليم كردستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء كلا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
وقال البيت الأبيض في بيان إن اللقاءين تما في مدينة دافوس السويسرية حيث "دان سوليفان بقوة الضربة الإيرانية التي وقعت الاثنين في أربيل قرب القنصلية الأمريكية في المدينة".
وأضاف البيان أن سوليفان ناقش مع السوداني "مجموعة من القضايا بما في ذلك الهجمات الصاروخية الباليستية المتهورة التي شنتها إيران على أربيل والعراق في اليوم السابق وأهمية الحفاظ على شراكة ثنائية قوية على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
وأشار الى أن الجانبين بحثا "أهمية وقف الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا والتزما بتعزيز التعاون الأمني كجزء من شراكة دفاعية طويلة الأمد ومستدامة".
وأكد سوليفان "دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق والتزامه بالعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والازدهار بما في ذلك من خلال التعاون المستمر في المسائل الاقتصادية والتجارية والطاقة".
وذكر البيت الأبيض في بيان منفصل أن سوليفان وبارزاني ناقشا "أهمية استئناف صادرات النفط والحفاظ على التدفقات المالية من العراق إلى إقليم كردستان لدعم استقرار المنطقة وسبل العيش".
وأعرب سوليفان عن تقديره للشراكة القوية لإقليم كردستان مع الولايات المتحدة مؤكدا دعم بلاده للاقليم. (النهاية)
ع س ج / ر ج
MENAFN16012024000071011013ID1107730214
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.