Wednesday, 17 January 2024 08:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء العراقي ورئيس وزراء إقليم كردستان

1/16/2024 11:28:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء كلا من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.
وقال البيت الأبيض في بيان إن اللقاءين تما في مدينة دافوس السويسرية حيث "دان سوليفان بقوة الضربة الإيرانية التي وقعت الاثنين في أربيل قرب القنصلية الأمريكية في المدينة".
وأضاف البيان أن سوليفان ناقش مع السوداني "مجموعة من القضايا بما في ذلك الهجمات الصاروخية الباليستية المتهورة التي شنتها إيران على أربيل والعراق في اليوم السابق وأهمية الحفاظ على شراكة ثنائية قوية على النحو المبين في اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
وأشار الى أن الجانبين بحثا "أهمية وقف الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين في العراق وسوريا والتزما بتعزيز التعاون الأمني كجزء من شراكة دفاعية طويلة الأمد ومستدامة".
وأكد سوليفان "دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق والتزامه بالعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والازدهار بما في ذلك من خلال التعاون المستمر في المسائل الاقتصادية والتجارية والطاقة".
وذكر البيت الأبيض في بيان منفصل أن سوليفان وبارزاني ناقشا "أهمية استئناف صادرات النفط والحفاظ على التدفقات المالية من العراق إلى إقليم كردستان لدعم استقرار المنطقة وسبل العيش".
وأعرب سوليفان عن تقديره للشراكة القوية لإقليم كردستان مع الولايات المتحدة مؤكدا دعم بلاده للاقليم. (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN16012024000071011013ID1107730214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث