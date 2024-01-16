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منتخب الكويت الوطني للمبارزة يحقق 6 ميداليات في البطولة العربية للاشبال والبراعم

1/16/2024 11:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 1 (كونا) -- حقق أبطال منتخب الكويت الوطني للمبارزة ست ميداليات متنوعة في البطولة العربية للمبارزة للاشبال والبراعم التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 25 فبراير المقبل.
وفي التفاصيل فقد أحرز المنتخب الكويتي ميداليتين ذهبيتين عن طريق كل من بدرية الدغيشم (سلاح الفلورية) وخلف الخلف (سلاح الايبيه - فئة 11 سنة) واثنتين فضيتين بواسطة اسماعيل قاسم (سلاح الفلورية - فئة 11 سنة) ومحمد سبتي (سلاح الفلورية - فئة 13 سنة).
كما أحرز المنتخب برونزيتين لكل من جابر العباسي (سلاح السابر - فئة 11 سنة) ويوسف النصار (سلاح الفلورية - فئة 11 سنة). (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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