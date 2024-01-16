منتخب الكويت الوطني للمبارزة يحقق 6 ميداليات في البطولة العربية للاشبال والبراعم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 1 (كونا) -- حقق أبطال منتخب الكويت الوطني للمبارزة ست ميداليات متنوعة في البطولة العربية للمبارزة للاشبال والبراعم التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 25 فبراير المقبل.
وفي التفاصيل فقد أحرز المنتخب الكويتي ميداليتين ذهبيتين عن طريق كل من بدرية الدغيشم (سلاح الفلورية) وخلف الخلف (سلاح الايبيه - فئة 11 سنة) واثنتين فضيتين بواسطة اسماعيل قاسم (سلاح الفلورية - فئة 11 سنة) ومحمد سبتي (سلاح الفلورية - فئة 13 سنة).
كما أحرز المنتخب برونزيتين لكل من جابر العباسي (سلاح السابر - فئة 11 سنة) ويوسف النصار (سلاح الفلورية - فئة 11 سنة). (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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