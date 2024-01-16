منتخب مالي يفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 1 (كونا) -- فاز منتخب مالي على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وأضاع منتخب جنوب إفريقيا فرصة التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول عبر إخفاقه في تسجيل ضربة جزاء نفذها قائد الفريق بيرسي تاو في الدقيقة 19.
في المقابل عرف منتخب مالي في الشوط الثاني كيفية استغلال الفرص التي أتيحت له واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق القائد أماري تراوري ثم عمّق الفارق عن طريق مهاجمه سيمايوكو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 66.
ويتصدر منتخبا مالي وناميبيا المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما يحتل منتخبا تونس وجنوب إفريقيا المركز الأخير بدون نقاط. (النهاية)
م ر / ر ج
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