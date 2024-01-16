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منتخب مالي يفوز على جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل

1/16/2024 11:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 1 (كونا) -- فاز منتخب مالي على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وأضاع منتخب جنوب إفريقيا فرصة التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول عبر إخفاقه في تسجيل ضربة جزاء نفذها قائد الفريق بيرسي تاو في الدقيقة 19.
في المقابل عرف منتخب مالي في الشوط الثاني كيفية استغلال الفرص التي أتيحت له واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق القائد أماري تراوري ثم عمّق الفارق عن طريق مهاجمه سيمايوكو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 66.
ويتصدر منتخبا مالي وناميبيا المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما فيما يحتل منتخبا تونس وجنوب إفريقيا المركز الأخير بدون نقاط. (النهاية)

م ر / ر ج



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