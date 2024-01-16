الدوري الايطالي: يوفنتوس يواصل ملاحقة انتر ميلانو في الصدارة بالفوز على ساسولو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 1 (كونا) -- واصل فريق يوفنتوس ملاحقة انتر ميلانو في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم من خلال فوز سهل على ساسولو بلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء في آخر مباريات الجولة العشرين.
وفي المباراة المتأخرة الوحيدة الليلة على ملعب (أليانز ستاديوم) في مدينة تورينو صادر صاحب الأرض (البيانكونيري) الفوز سريعا على ضيفه ساسولو استهله بثنائية لدوسان فلاهوفيتش بعد 15 دقيقة من صافرة البداية ثم في الدقيقة 37 من الشوط الأول قبل أن يختتم فيديريكو كييزا المباراة بهدف ثالث قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.
وبهذه النتيجة تحتفظ فرق الصدارة بمواقعها وهي كل من انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 51 نقطة ويوفنتوس في المركز الثاني برصيد 49 نقطة وميلان في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وفيورنتينا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة. (النهاية)
م ن / ر ج
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