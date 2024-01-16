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الدوري الايطالي: يوفنتوس يواصل ملاحقة انتر ميلانو في الصدارة بالفوز على ساسولو

1/16/2024 11:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 16 - 1 (كونا) -- واصل فريق يوفنتوس ملاحقة انتر ميلانو في صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم من خلال فوز سهل على ساسولو بلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء في آخر مباريات الجولة العشرين.
وفي المباراة المتأخرة الوحيدة الليلة على ملعب (أليانز ستاديوم) في مدينة تورينو صادر صاحب الأرض (البيانكونيري) الفوز سريعا على ضيفه ساسولو استهله بثنائية لدوسان فلاهوفيتش بعد 15 دقيقة من صافرة البداية ثم في الدقيقة 37 من الشوط الأول قبل أن يختتم فيديريكو كييزا المباراة بهدف ثالث قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.
وبهذه النتيجة تحتفظ فرق الصدارة بمواقعها وهي كل من انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 51 نقطة ويوفنتوس في المركز الثاني برصيد 49 نقطة وميلان في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وفيورنتينا في المركز الرابع برصيد 34 نقطة. (النهاية)

م ن / ر ج



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