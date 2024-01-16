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وزير الخارجية الأمريكي: نركز على السلام والاستقرار بالعلاقات عبر مضيق تايوان

1/16/2024 11:28:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن بلاده تركز على السلام والاستقرار فيما يتعلق بالعلاقات عبر مضيق تايوان مجددا التأكيد على موقفها الداعم لسياسة "صين واحدة" وغير المؤيد لانفصال تايوان عنها.
كلام بلينكن جاء في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي ان بي سي) الإخبارية الأمريكية خلال تواجده في مدينة (دافوس) السويسرية لحضور (منتدى دافوس الاقتصادي) السنوي المنعقد هذا العام من 15 إلى 19 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على الانتخابات التي أجريت في تايوان يوم السبت الماضي وفاز فيها مرشح (الحزب الديمقراطي التقدمي) الحاكم لاي تشينغ تي "أولا وقبل كل شيء قمنا بتهنئة الرئيس المنتخب وهنأنا أيضا شعب تايوان على ديمقراطيته القوية والمثال العظيم الذي تشكله هذه الديمقراطية ليس للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع".
وفي المقابل أشار بلينكن إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بتايوان نفسها وبالعلاقات عبر المضيق فإننا مع العديد من الدول الأخرى حول العالم نركز على شيء واحد بشكل مكثف هو السلام والاستقرار وعدم تغيير الوضع الراهن والحل السلمي لأي اختلافات".
وأوضح "أن هناك سببا وراء أهمية ذلك وهو يهم الجميع تقريبا هنا في (دافوس) إذ ان 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم تمر عبر هذا المضيق وتعمل أشباه الموصلات المصنوعة في تايوان على تزويد العالم بالطاقة بكل الطرق التي يمكن تصورها وإذا تمت مقاطعة ذلك أو تعطيله بأي شكل من الأشكال فهذا أمر سيء للجميع".
كما أشار إلى أنه التقى قبل يوم فقط من الانتخابات بزعيم صيني رفيع المستوى في واشنطن "وكان هذا أحد الأسئلة التي ركزنا عليها وقد أوضحنا تماما ما نمثله عندما يتعلق الأمر بتايوان والصين فأولا لطالما انتهجنا سياسة صين واحدة لفترة طويلة وتظل هذه سياستنا ولن تتغير وقد أكدنا ذلك من جديد وفي الوقت نفسه نقف بحزم للحفاظ على الوضع الراهن من أجل السلام والاستقرار".
وأضاف "يتعين على الصين أن تتخذ قرارات بشأن ما ستفعله وما لن تفعله لكني أعتقد أن النهج الذي أظهروه في السنوات الأخيرة كان له في الواقع نتائج عكسية تماما لمصالحهم ومن خلال محاولة ممارسة الضغط الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والعزلة على تايوان فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى تعزيز العديد من الأشخاص الذين لا يريدون تعزيزهم".
وجدد التأكيد على ان "ما نركز عليه هو الحفاظ على السلام والاستقرار ولقد كنا واضحين للغاية مع الصين ومع تايوان بشأن ذلك".
وتابع "في الوقت نفسه لدينا علاقة كبيرة وذات أهمية حيوية مع الصين وربما تكون هذه هي العلاقة الأكثر تعقيدا وأهمية ونحن نركز أيضا على ذلك". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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