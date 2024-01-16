وزير الخارجية الأمريكي: نركز على السلام والاستقرار بالعلاقات عبر مضيق تايوان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 16 - 1 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أن بلاده تركز على السلام والاستقرار فيما يتعلق بالعلاقات عبر مضيق تايوان مجددا التأكيد على موقفها الداعم لسياسة "صين واحدة" وغير المؤيد لانفصال تايوان عنها.
كلام بلينكن جاء في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي ان بي سي) الإخبارية الأمريكية خلال تواجده في مدينة (دافوس) السويسرية لحضور (منتدى دافوس الاقتصادي) السنوي المنعقد هذا العام من 15 إلى 19 يناير الجاري بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي تعليقا على الانتخابات التي أجريت في تايوان يوم السبت الماضي وفاز فيها مرشح (الحزب الديمقراطي التقدمي) الحاكم لاي تشينغ تي "أولا وقبل كل شيء قمنا بتهنئة الرئيس المنتخب وهنأنا أيضا شعب تايوان على ديمقراطيته القوية والمثال العظيم الذي تشكله هذه الديمقراطية ليس للمنطقة فحسب بل للعالم أجمع".
وفي المقابل أشار بلينكن إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بتايوان نفسها وبالعلاقات عبر المضيق فإننا مع العديد من الدول الأخرى حول العالم نركز على شيء واحد بشكل مكثف هو السلام والاستقرار وعدم تغيير الوضع الراهن والحل السلمي لأي اختلافات".
وأوضح "أن هناك سببا وراء أهمية ذلك وهو يهم الجميع تقريبا هنا في (دافوس) إذ ان 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم تمر عبر هذا المضيق وتعمل أشباه الموصلات المصنوعة في تايوان على تزويد العالم بالطاقة بكل الطرق التي يمكن تصورها وإذا تمت مقاطعة ذلك أو تعطيله بأي شكل من الأشكال فهذا أمر سيء للجميع".
كما أشار إلى أنه التقى قبل يوم فقط من الانتخابات بزعيم صيني رفيع المستوى في واشنطن "وكان هذا أحد الأسئلة التي ركزنا عليها وقد أوضحنا تماما ما نمثله عندما يتعلق الأمر بتايوان والصين فأولا لطالما انتهجنا سياسة صين واحدة لفترة طويلة وتظل هذه سياستنا ولن تتغير وقد أكدنا ذلك من جديد وفي الوقت نفسه نقف بحزم للحفاظ على الوضع الراهن من أجل السلام والاستقرار".
وأضاف "يتعين على الصين أن تتخذ قرارات بشأن ما ستفعله وما لن تفعله لكني أعتقد أن النهج الذي أظهروه في السنوات الأخيرة كان له في الواقع نتائج عكسية تماما لمصالحهم ومن خلال محاولة ممارسة الضغط الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والعزلة على تايوان فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى تعزيز العديد من الأشخاص الذين لا يريدون تعزيزهم".
وجدد التأكيد على ان "ما نركز عليه هو الحفاظ على السلام والاستقرار ولقد كنا واضحين للغاية مع الصين ومع تايوان بشأن ذلك".
وتابع "في الوقت نفسه لدينا علاقة كبيرة وذات أهمية حيوية مع الصين وربما تكون هذه هي العلاقة الأكثر تعقيدا وأهمية ونحن نركز أيضا على ذلك". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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