موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 158 فلسطينيا وإصابة 320 آخرين في 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات ال24 الماضية وتقول إنه بهذه الاحصائيات ترتفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا و 61154 مصابا.

الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تعلن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية الى المدنيين في قطاع غزة مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها صادرت "أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة" كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

الكويت - وكالة (مهر) للأنباء الإيرانية تقول إنه تم استهداف مقرين لجماعة مناهضة لإيران في مقاطعة (بلوششتان) داخل الأراضي الباكستانية ووزارة الخارجية الباكستانية تدين بشد" ما وصفته بأنه انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي.

باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن مجموعة إجراءات من أجل "فرنسا أقوى وأكثر عدالة" وذلك في إطار (موعد مع الأمة) الذي وعد به الفرنسيين أخيرا لإعطاء أهمية جديدة لولايته الرئاسية الثانية بعد سقوط شعبيته العام الماضي.

لندن - ثلاثة من كبار المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقدمون استقالتهم من مناصبهم بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. (النهاية) ر ج