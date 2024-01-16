موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 158 فلسطينيا وإصابة 320 آخرين في 15 مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات ال24 الماضية وتقول إنه بهذه الاحصائيات ترتفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 24285 شهيدا و 61154 مصابا.
الدوحة - وزارة الخارجية القطرية تعلن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية الى المدنيين في قطاع غزة مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن أنها صادرت "أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة" كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.
الكويت - وكالة (مهر) للأنباء الإيرانية تقول إنه تم استهداف مقرين لجماعة مناهضة لإيران في مقاطعة (بلوششتان) داخل الأراضي الباكستانية ووزارة الخارجية الباكستانية تدين بشد" ما وصفته بأنه انتهاك إيران غير المبرر لمجالها الجوي.
باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عن مجموعة إجراءات من أجل "فرنسا أقوى وأكثر عدالة" وذلك في إطار (موعد مع الأمة) الذي وعد به الفرنسيين أخيرا لإعطاء أهمية جديدة لولايته الرئاسية الثانية بعد سقوط شعبيته العام الماضي.
لندن - ثلاثة من كبار المسؤولين في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقدمون استقالتهم من مناصبهم بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بشأن قانون ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. (النهاية) ر ج
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