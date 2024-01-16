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حزب تقدُّم يدعو لتسمية غابة في كفر أبيل بإربد باسم جنوب أفريقيا

1/16/2024 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظم حزب تقدُّم، برعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، احتفالا بيوم الشجرة في منطقة كفر أبيل في لواء الكورة بحضور أمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار وحشد من منتسبي حزب تقدُّم.
وقال مندوب وزير الزراعة مدير مديرية زراعة محافظة اربد الدكتور عبدالحافظ ابو عرابي بحضور رئيس بلدية برقش أحمد الفقيه إن الاهتمام الملكي بالغطاء الحرجي ودعم جهود توسيع الرقعة الخضراء، من خلال برامج زراعية تضمن استدامة الغابات، بما فيها الصناعية، واستخدام التقنيات الحديثة، والحفاظ على الثروة الحرجية والحد مع التعديات عليها، وكذلك الحد من الحرائق، وضرورة الاستجابة السريعة، لمواجهة التعديات والحرائق أصبح حاجة ملحة للوقوف أمام تحديات التغير المناخي.
وبين أن هذه الغابة تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في كافة محافظات المملكة، التي تزامنت مع مبادرة تشجير 10 ملايين شجرة خلال السنوات العشرة المقبلة، مشيرا إلى مشروع هذه الغابة في لواء الكورة بمنطقة كفرابيل ضمن مشروع تحريج حديث على مساحة ٣ الاف.
وثمن أبو عرابي تنظيم حزب تقدُّم لهذه الفعالية ومشاركة وزارة الزراعة فيها يدل على دور الحزب الانساني والاجتماعي لتجسيد دورهم بالبناء والانتماء.
بدوره قال أمين عام حزب تقدُّم العين الدكتور خالد البكار إن الدبلوماسية الأردنية وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ساهمت في صمود الأهل في قطاع غزة، حيث تجسد هذه الجهود دعم أحرار العالم للمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأردنيين فخورين بموقف الأردن ممثل بجلالة الملك وولي العهد والحكومة تجاه ما يجري في قطاع غزة.
وطالب البكار وزارة الزراعة بتسمية الغابة التي تم غرس الأشجار فيها بغابة جنوب أفريقيا، مقدماً تحية إجلال واكبار لجنوب أفريقيا على موقفها الداعمة لنصرة غزة وكشف حقيقة العدو الصهيوني أمام العالم أجمع.
وأكد أن هذه الفعالية تشكل لقاء بمبادرة حزبية ومشاركة حكومية تجسيداً لرؤى جلالة الملك بأن تتصدر الأحزاب المشهد العام، مشيدا بالجهود المتميزة لوزير الزراعة خالد الحنيفات ووزارة الزراعة كون هذا اللقاء يشكل مبادرة حزبية ومشاركة حكومية.
من جانبها أكدت رئيس قطاع المياه والزراعة والبيئة في حزب تقدم المهندسة غدير المحيسن أن هذه الفعالية تأتي لتعزيز الانتماء للوطن والذي لا يمكن تعلمه إلا من خلال مشاركة جميع فئات المجتمع وخاصة طلبة المدارس والجامعات في هذا الجهد الوطني الذي يعزز مفهوم تحمل المسؤولية المشتركة؛ اذ أن الزراعة قطاعٌ وطنيٌ بامتياز ونحن جميعا شركاء بالمحافظة على استدامته.
وبينت المحيسن أن زيادة الرقعة الزراعية سيساهم وبشكل كبير في المحافظة على التنوع الحيوي وتدعيم الأنظمة البيئية في الأردن والتأثير عليها إيجابيا ومكافحة التصحر، الذي بات من المشاكلات الكبيرة التي يقتضي التصدي لها ومواجهتها، إضافة إلى المساعدة في تحقيق الإيفاء بالالتزامات الدولية خصوصا تلك المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والمحافظة على رأس المال الطبيعي والذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ النمو الأخضر.
وألقى كلمة الشباب فيصل البشتاوي التي أشار فيها إلى أهمية زراعة الأشجار في الدين الإسلامي، مستذكراً قول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام"إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل".
وثمن البشتاوي مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والأهل في غزة لأنها مواقف غرسها الهاشميين عبر التاريخ.

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