الخصاونة: الملك يقود جهداً مكثفاً لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة



عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاءات ، الثلاثاء، في إطار مشاركته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2024 المنعقد حالياً في دافوس السويسرية مع قيادات سياسية واقتصادية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى ورجال أعمال ومنظمات إقليمية ودولية.

فقد التقى رئيس الوزراء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع تركز على البحث في الحرب على غزة.

واطلع رئيس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة على الجهود الحثيثة والدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لضمان وقف العدوان على غزة وعدم توسع دائرة الصراع في الاقليم وايصال المساعدات العاجلة الى الاشقاء في قطاع غزة بشكل مستدام .

وأكد رئيس الوزراء والأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الانسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة على الدور المهم للأمم المتحدة ومنظماتها في الاستجابة الإنسانية وإيصال المساعدات الى اهل قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

ولفت رئيس الوزراء إلى موقف الأردن الرافض لإيجاد أي ظروف من شانها أن تفضي إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية ولعنف المستوطنين في الضفة مثلما أكد رفض الأردن لأي محاولات للفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة ويشكلان اساسا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تلبية الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين وأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

وثمن الامين العام للامم المتحدة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لما يحظى به الاردن بقيادة جلالة الملك من احترام وتقدير لدى المجتمع الدولي والاسرة الدولية وتطلع الامم المتحدة الى العمل الدائم مع الاردن في تحقيق هذه الجهود المقدرة .

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في اجتماع ركز على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم.

وأكَّد الخصاونة وميقاتي على موقف البلدين الداعي إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بشكل مستدام، والرفض المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

وجدد رئيس الوزراء التاكيد على ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك تؤكد دوما بان السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا الا بالتاسيس لافق سياسي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين الذي يضمن الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها .

واكد الخصاونة وميقاتي على العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

بدوره اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن تقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم واسناد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا .

واشاد رئيس الوزراء بالشراكة الايجابية بين الاردن والصندوق وبموافقة المجلس التنفيذي للصندوق مؤخرا على البرنامج الوطني الجديد للاصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني الجديد للاصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو بهدف خلق الوظائف، لافتاً إلى أنَّ البرنامج سيكون على نفس نهج البرنامج السَّابق ولن يرتّب زيادة على الضَّرائب أو فرض ضرائب جديدة، بل سيسعى لتعزيز إيرادات المالية العامة عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي ومؤكدا ان البرنامج يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والجهات المانحة بمنعة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع في الإقليم .

وأكد رئيس الوزراء أهمية النجاح الذي حققه الاردن عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممدد السابق مع صندوق النقد الدولي، والذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات المنطقة المستوردة مستوردة للنفط، فضلًا عن ثبات وتقدم تصنيف الأردن الئتماني الدولي.

بدورها اشارت جورجيفا الى ان موافقة المجلس ادارة الصندوق النقد الدولي على اتفاق جديد مع الاردن مدته أربع سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي جاء كدليل على نجاح الاردن في تعزيز استقراره المالي والنقدي وحماية الاقتصاد من تداعيات الركود التضخمي العالمي وغياب الاستقرار الاقليمي.

.

واشادت بالسياسات الحصيفة للاردن وقدرته على التصدي بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، والمحافظة على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

كما التقى رئيس الوزراء مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مؤكدا متانة العلاقات الأخوية الأردنية العراقية، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.

ولفت الخصاونة إلى وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

وجرى، خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الأردن وإقليم كردستان، وسبل توسيعها في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية منها.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص ومجالات الاستثمار المتوفرة في الأردن وفي إقليم كردستان العراق، وتشجيع القطاع الخاص لدى الجانبين على إقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الجانبين.

وتناول اللقاء امكانية زيادة التعاون في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والامن الغذائي والتخزين والمناطق اللوجستية في ضوء خطط التطوير لجعل موانىء العقبة كمركز لوجستي عالمي .

والتقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن .

واكد رئيس الوزراء ونظيره اللوكسمبورغي الحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ثنائيا وفي اطار الاتحاد الاوروبي .

وتم خلال اللقاء البحث في مستجدات الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط وتطورات الحرب الاسرائيلية على غزة حيث اكد الخصاونة على موقف الاردن الداعي الى وقف الحرب وايصال المساعدات الى قطاع غزة بشكل مستدام وايجاد افق سياسي يضمن انهاء الصراع واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين .

من جهته اكد رئيس وزراء لكسمبورغ على اهمية دور الاردن في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لافتا الى اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 .

وعقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لقاء مع الرئيس التنفيذي لصندوق ميريديام، تيري ديو، في اجتماع جرى خلاله استعراض الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني.

وعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء للإجراءات التي قامت بها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وإزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات، مؤكدا ترحيب المملكة بمزيد من الاستثمارات لصندوق ميريديام .

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق تيري ديو، أن صندوق ميرديام له استثمارات قائمة في الأردن في قطاع النقل والمياه وعدد من القطاعات ، مشيرا إلى تطلع الصندوق لزيادة حجم استثماراته في الأردن نظرا لما يتمتع به من بيئة استثمارية واعدة.

كما التقى رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة إيه بي مولر هولدنج، روبرت أوغلا، وبحث معه سبل تعزيز استثمارات الشركة في الاردن سيما في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وبحث الخصاونة مع الرئيس التنفيذي للشركة التحديات التي تواجه حركة الشحن البحري في البحر الاحمر وسبل ادامة انسايبة البضائع وسلاسل التوريد .

والتقى رئيس الوزراء مع الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا جيف ماجيونكالدا المتخصصة في مجال التعليم عن بعد وتطوير ورفع الكفاءات للشباب في مواجهة تحديات البطالة .

واشار الخصاونة الى اهمية زيادة تعاون الجامعات الاردنية مع الشركة لانتاج محتوى تعليمي عالي الجودة مع التركيز على مهارت الذكاء الاصطناعي .

وبحث الخصاونة مع الرئيس التنفيذي للشركة سبل دعم الشركة لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي اطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مجموعة من الشركات المحلية بهدف توفير فرص عمل للشباب .



MENAFN16012024000072011014ID1107730189