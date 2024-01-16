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تخفيض الاحتلال قواته بغزة.. تكتيك عسكري أم فشل ميداني؟

1/16/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان - أثار قرار سلطات الاحتلال الصهيوني بتخفيض عدد قواتها في قطاع غزة، وتحديدا في شمال وجنوب القطاع، علامات استفهام عديدة، حول ما إذا كان القرار يندرج ضمن المرحلة الثالثة من الحرب التي أعلن عنها الكيان سابقا، أو يأتي في سياق محاولات استثماره سياسيا بالزعم أنه جاء استجابة للمطالب الأميركية.
غير أن خبراء عسكريين أكدوا لـ"الغد"، أن قرار التخفيض هو "إجراء عسكري طبيعي في العلوم العسكرية، ما يفرض استبدال القوات أو تقليص عددها بعد مضي أشهر على قيام الحرب، خاصة بعد أن تحول عدوان الاحتلال على غزة إلى حرب استنزاف نتيجة عدم تحقيق أي نصر عسكري بسبب عدم إنجاز أي أهداف عسكرية بالنسبة له".
وفي هذا الشأن، يرى خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار أن هناك عدة احتمالات وراء تخفيض عدد قوات الاحتلال المشاركة في الحرب على غزة، من أبرزها، أنه يأتي استجابة للضغوطات الأميركية بالتخفيف من حدة العدوان وقتل المدنيين، وصعوبة الحرب البرية على خان يونس في ظل الخسائر البشرية لقوات الاحتلال بشكل يومي، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وأضاف أبو نوار أن من الأسباب أيضا تأثر الاقتصاد الصهيوني بسبب الحرب، ولتخفيف حدة النزاعات الداخلية بين قيادات الاحتلال (العسكرية والسياسية)، وصعوبة الحرب البرية في خان يونس، في ظل وجود ما يزيد على مليون مدني فيها، وبالتالي زيادة عدد الضحايا، مرجحا استمرار الحرب لكن على شكل ضربات جوية تتركز في وسط وجنوب غزة.
ويؤيده في ذلك اللواء المتقاعد الدكتور ظاهر الطراونة، موضحا أن الاحتلال استثمر هذا القرار لتسويقه سياسيا، لكن قراره عسكري ويتخذ عادة في حروب الاستنزاف التي تستمر فترات طويلة، مشيرا إلى أن الاحتلال استخدم معظم قواته في الحرب البرية على غزة، وحان الوقت عسكريا لتبديل هذه القوات وتقليصها بما يتناسب مع قدرات المقاومة، في ظل الخسائر البشرية المستمرة لقوات الاحتلال، وعدم تمكن القوات من تحقيق أي نصر عسكري.
وأشار الطراونة إلى أن قوات الاحتلال دخلت حرب استنزاف بسبب قوة المقاومة في غزة وشراستها، وأصبحت تتكبد خسائر بشرية، ومن هنا فالهدف من تقليص القوات عسكريا هو لتلاشي الخسائر البشرية، علما أن الاحتلال سيبقي على الضربات الجوية التي أنهكت الحياة في غزة.
ورجح أن يكون قرار التخفيض مرحلة لإعادة التفاوض مع المقاومة في ظل الضغوطات التي يمارسها أهالي الأسرى الصهاينة على نتنياهو لاستعادة أبنائهم، وكذلك فشل قوات الاحتلال باستعادة أسراه.
فيما يرى الخبير العسكري اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الحسنات أن التخفيض هو تمهيد لتطبيق المرحلة الثالثة من الحرب، مشيرا إلى أن ملامح هذه المرحلة بدأت قبل نحو أسبوعين بعملية اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري.
وقال الحسنات إن القيادة السياسية ترفض الدخول في المرحلة الثالثة، لأن نتنياهو يستفيد من إطالة أمد الحرب لحماية مستقبله السياسي، وبالتالي طالما هناك حرب قائمة فإن القيادة السياسية باقية.
ويضيف: "أما القيادة العسكرية الصهيونية وحتى الأميركيون فيسعون نحو المرحلة الثالثة"، مشيرا إلى أن أميركا تعمل حاليا مع القيادة العسكرية الصهيونية مباشرة، كونها أكثر استجابة من القيادة السياسية للكيان.
وحسب الحسنات فإن المرحلة الثالثة تشترط تسريح قوات الاحتياط، وقد بدأ فعليا ذلك قبل أسبوعين، حيث التركيز على أهداف نوعية وأهمها اغتيالات القادة، والانسحاب التدريجي للقوات البرية إلى أطراف غزة بهدف إنشاء مناطق عازلة في الشمال والشرق.
وأضاف: "ثم يأتي الانسحاب الأكبر بنسبة تتراوح من 80 %- 90 % من شمال ووسط القطاع لكنها، مع بقاء قوات الاحتلال في الجنوب، حيث يسعى للضغط على النازحين في رفح لغايات تحقيق التهجير الطوعي، ناهيك عن إعادة احتلال محور فيلادلفيا لتحقيق عزل غزة بشكل كامل، مع استمرار تنفيذ عمليات ذات أهداف نوعية وباستخدام الذكاء الاصطناعي، والطائرات التجسسية والمسيرة لتحقيق المزيد من عمليات الاغتيال.

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