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توسع المعرفة بحقوق الإنسان بين الناس العاديين في الحرب على غزة

1/16/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمان - أصبح من الثوابت في تقييم الحرب على قطاع غزة، أن منظومة حقوق الإنسان وما تشملها من اتفاقيات ومعاهدات وقوانين، سقطت مصداقيتها وفعاليتها مع أول قذيفة أطلقها الاحتلال الصهيوني على غزة، وهذا أمر بات مفروغا منه، لكن في المقابل، ظهر جانب إيجابي من وحل الدمار الذي خلفته الحرب، وهو ارتفاع نسبة الوعي الشعبي العربي بأساسيات حقوق الإنسان.
وحفز لجوء دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، المواطنين على الوعي بمصطلحات حقوق الإنسان والتعرف عليها، بعدما كانت بعيدة عن قاموس يومياتهم.
يذكر بأن المحكمة تعتبر بمنزلة الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتنظر في القضايا التي تحيلها الدول إليها، وجميع المسائل المنصوص عليها بشكلٍ خاص في الميثاق الأممي أو في المعاهدات والاتفاقيات.
ويظهر هذا جلياً في الأحاديث العابرة بين الناس، وفي منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تحليلاتهم التي يناقشونها مع نهاية كل نشرة أخبار يتابعونها عن أحدث التطورات حول العدوان النازي على غزة، وربما يكون ارتفاع منسوب وعيهم الحقوقي، من الأسباب الرئيسة التي حسمت انعدام الثقة بمنظومة حقوق الإنسان، لسقوط قناعها في 7 أكتوبر الماضي، مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
"إبادة جماعية"، "القانون الدولي الإنساني"، "مهام هيئة الصليب الأحمر"، "الحق في الحياة"، "حقوق الطفل"، "الحقوق الانسانية للنساء"، "لاهاي"، "حقوق أسرى الحروب"، "حماية الصحفيين"، "سلامة صحفيي الحروب"، وغيرها من مصطلحات ومفاهيم لم يعد تناولها حكراً على النخب السياسية والحقوقية والقانونية والمثقفين، بل أصبحت مدار نقاشات لفئات عمرية وثقافية وأيديولوجية متعددة، ولا يغيب تناولها حتى في مناقشات أفراد العائلات حول موائد الطعام، أو في الجلسات اليومية، وليس فقط في أروقة المحاكم ومكاتب منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية.
تقول ربة المنزل إسراء العاص (56 عاما)، إنه وبفضل الحرب تعلمت الكثير عن حقوق النساء والطفل، ومع متابعتي لأخبار غزة، وما يتعرض له الغزيون من مجازر وحشية، تبين لي أن القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي "كفلت ولو حتى على الورق حق النساء في تأمينهن بمستلزمات الصحة الجنسانية، كالنساء الحوامل ومستلزمات المرأة من فوط صحية وغيرها"، لكنها لم تطبق على نساء القطاع.
وتضيف "علمتني غزة، أن للطفل اتفاقية خاصة تكفل حقوقه"، وبرغم أنها تقر بأن السياسة لا تعنيها، ولا تهتم بها، لكن "أصابتني صدمة كبيرة، بأن هناك اتفاقية دولية تكفل حقوق الطفل، وتمنيت بأنني لم أعرف بوجودها، وأنا أشاهد ما يرتكب بحق أطفال غزة من فظائع ومجازر يوميا. صعقت حين رأيت على شاشات التلفزيون طفلة عمرها أشهر، تسقط شهيدة جراء قصف طائرات الاحتلال لبيت أسرتها، بينما كانت تحمل في يدها قطعة خبز. نعم ماتت في عيني اتفاقية حقوق الطفل، تلك التي كان يفترض بأن تحمي أطفال غزة من هذا الإجرام".
أما مدير مكتب قناة "الجزيرة" في غزة الزميل وائل الدحدوح، فكان سبباً لتشجيع الشاب مراد حرز الله، وهو طالب ثانوية عامة "توجيهي" في اختيار تخصص الصحافة والإعلام لدراسته بالجامعة، معزيا ذلك لـ"حجم الظلم الذي وقع على الدحدوح، بالإضافة إلى أكثر من مائة صحفي وصحفية استشهدوا في غزة، ما جعله يتعلم بأن للصحفيين حقوقاً كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونسفتها الحرب على غزة".
"سأدرس الإعلام حتى أدافع عن حقوق الصحفيين والثأر حقوقياً للدحدوح"، يقول الشاب حرز الله، مضيفا أن الحرب على غزة، جعلته يدرك قيمة العمل الصحفي الميداني، وكيف أن الصحفي في حالات عديدة كالحرب على غزة، يعتبر هدفاً ثميناً للعدو، ذلك لأنه يستخدم سلاح كشف الحقيقة.
أما أهم درس حقوقي تعلمته الشابة بشرى الدباس (23 عاما) من الحرب، فهو الحق في الحياة، وتقول "كنت أسمع قبل الحرب عن شيء اسمه الحق في الحياة، لكن لم ألمس حجم قيمته وأهميته، وحجم تقاعس العالم أمامه إلا أثناء هذه الحرب، فأعداد الشهداء التي تتضاعف يوميا، وهول الخنوع والصمت الحقوقي العالمي أمام ارتفاع أعداد الشهداء، جعلني أدرك أهمية هذا الحق".
"غزة أصبحت عبارة عن مقبرة كبيرة".. تقول بشرى "من الجيد أننا تعلمنا خلال هذه الفترة وتثقفنا، بشأن مبادئ ومنظومة حقوق الإنسان، وهذا الشيء يخدم غزة حتى ولو بشكل بسيط، وهو فضح انتهاكات الكيان لتلك المنظومة وكشفها للرأي العام العالمي على مواقع التواصل. هذا الكشف الذي أسفر عن توجه دولة جنوب أفريقيا إلى لاهاي في هولندا، لرفع دعوى ضد الكيان في محكمة العدل الدولية".

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