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الأردن يناقش تقرير حالة حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل

1/16/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- يستعد الأردن لمناقشة تقريره الوطني لحالة حقوق الإنسان في البلاد، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل الرابع UPR في جنيف بسويسرا الأسبوع المقبل، بينما أظهرت البيانات الرسمية أن 63 جهة في المملكة، رفعت إفاداتها في إطار أصحاب المصلحة، كما سجلت 103 دول، طلبات لتقديم توصياتها في المناقشة أمام مجلس حقوق الإنسان.
ونشر الفريق العامل المعني بالاستعراض في جنيف، التقرير التجميعي الذي أعدته مفوضية حقوق الإنسان عن الأردن، تمهيدا للمناقشة استنادا على نتائج الاستعراض السابق الثالث عام 2018، وعمل الفريق القطري لهيئات الأمم المتحدة، متضمنا أبرز الالتزامات الدولية والتعاون بشأن آليات حقوق الإنسان على الأردن، بالإضافة للتقرير المتعلق بإفادات أصحاب المصلحة بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضمن المؤسسات الوطنية المعتمدة.
وتشارك للمرة الأولى في إفادات أصحاب المصلحة، مؤسسات تعليمية أردنية ضمن تحالفات حقوقية، بينها كلية الحقوق بجامعتي الإسراء ومؤتة.
وتنعقد جلسة المناقشة الخاصة بالأردن في 25 الشهر الحالي، بمشاركة الوفد الرسمي الذي سيناقش التقرير الوطني.
الخبير في آلية الاستعراض كمال المشرقي، قال إن "انخراط الأردن في التعامل مع الآليات الدولية هو موقف إيجابي، بالإضافة للالتزام الواضح من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية بتقاريرهم، معتبرا بأن التفاعل مع هذه الآلية برمته، يعزز من حالة حقوق الإنسان والقانون الدولي وتطويره.
ورأى المشرقي في حديث لـ"الغد"، أن الاستعراض، فرصة لأن تتابعه القطاعات الحقوقية لأهميته بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، مبينا أن مرحلته لا تتوقف عند المناقشة والتعهدات التي سيقدمها الأردن، بل إن ذلك يمتد لمرحلة بعد الاستعراض لإيجاد أدوات فعالة لتنفيذ التوصيات بمهنية وحرفية، بخاصة لما سيكون له من انعكاسات على مراجعة "التشريعات والسياسات العامة، بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة، وهي مرحلة انفتاح جديدة، مرتبطة بتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية".
وأشار إلى أن اللافت في الاستعراض الرابع، زيادة عدد تقارير أصحاب المصلحة، وهي وثيقة اساسية تعتمد عليها آلية المناقشة، بحيث تجاوزت 63 إفادة قدمت لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، مشيرا لجهد المفوضية بتجميع الوثائق، وقال "هذه الإفادات منها 36 إفادة فردية و21 مقدمة من مؤسسات مجتمع مدني، و15 من مؤسسات حقوقية أجنبية، وهذه مقارنة بالاستعراض السابق عام 2018، إذ كان هناك 21 إفادة فردية محلية و27 من مؤسسات أجنبية، كما أن عدد الإفادات في الاستعراض الثاني عام 2013 بلغا 6 فردية محلية و5 من مؤسسات أجنبية وواحدة أردنية مؤسسية".
وفي سياق تحليل مستوى المشاركة، قال المشرقي إن ما يميز الإفادات لسنة 2024 أن هناك 27 منها جماعية لتحالفات وأوراق مشتركة بين مؤسسات مجتمع مدني وأصحاب مصلحة، بينما بلغ عدد المؤسسات المشاركة بالمجمل جماعيا أو فرديا 159، مقابل 13 إفادة مشتركة من تحالفات قدمت عام 2018 ساهمت بها أكثر من 55 مؤسسة، وشهد استعراض 2013 تقديم 4 تحالفات إفاداتها ضمت 14 مؤسسة".
ولفت المشرقي، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في المؤسسات التي قدمت إفاداتها لسنة 2024، منوها إلى أن هناك مشاركات للمرة الأولى، تقدم من جامعات ومؤسسات أكاديمية وتعليمية.
وتنوعت مشاركة أصحاب المصلحة في افاداتهم وفقا للمشرقي، بين التركيز على الحقوق السياسية والمدنية عموما والتجمع السلمي وقانون الجمعيات وإزالة القيود عن التمويل، وحماية كبار السن من جميع أشكال الاساءة والعمل النقابي، والعدالة والاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب، وأيضا موضوعات كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتعزيز البيئة الثقافية وحقوق الفئات الأكثر عرضة للتهميش من أطفال ونساء وكبار سن وذوي إعاقة، وكذلك المهاجرون واللاجئون.
وفيما نوه المشرقي إلى أن التوصيات التي تقدم من أصحاب المصلحة، لا تقل أهمية عن التوصيات التي تقدمها الدول المشاركة في الاستعراض، أشار لأهمية التقرير التجميعي الذي أعدته المفوضية، ويعد خلاصة لتوصيات الفريق القطري المؤلف من منظمات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة العاملة في المملكة.
وفي السياق، استعرض التقرير التجميعي بحسب "الغد"، التوصيات التي أقرتها الآليات الدولية التعاقدية للأردن، كتوصيات لجنة حقوق الطفل، المتعلقة بالدعوة للمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام، والتصديق على اتفاقية الحرية النقابية لسنة 1948، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التوصيات.
وذكّر في بند الهياكل الأساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة، بالتوصية المتعلقة بضرورة تقديم الأردن تقريره بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها إلى أن المركز الوطني كمؤسسة وطنية معتمدة، حافظ على تصنيفه ضمن الفئة (أ)، داعيا إلى أن يضمن الأردن اضطلاع المركز بولايته، وباستقلالية تامة وتزويده بالموارد اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن الأردن "يفتقر إلى آلية وطنية مشتركة بين الوزارات، تتولى تنسيق التنفيذ والإبلاغ والمتابعة لتيسير تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة، موصيا بأن يوحد عمل اللجنتين القائمتين (حقوق الإنسان الدائمة، وفريق وحدة حقوق الانسان برئاسة الوزراء)، وإقامة روابط مع لجان أخرى كـ"العليا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2023"، أو "المشتركة بين الوزارات المعنية بشؤون المرأة"، وذلك لتحسين الأثر المترتب على العمل في التوصيات.
وتطرق التقرير التجميعي إلى بنود في مجالات حقوق الإنسان، وقانون الجمعيات الذي بدأت مناقشات لمشروع قانون جديد حوله منذ شباط (فبراير) الماضي، مشيرا لأن يكون تنظيم الحصول على التمويل الذي سيخضع لسلطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفق نظام واضح للموافقة على نيل تمويل للمشاريع، وفق معايير وجداول زمنية ميسرة.
كذلك تطرق، لبنود حول مكافحة تمويل الإرهاب وتكريس حق التعليم وسيادة القانون، اذ لفت إلى أن الأردن احتل العام 2022 المرتبة 61 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون، وأن لوائح المساعدة القانونية، عدّلت لمساعدة الفئات الضعيفة، لكن اللاجئين والمهاجرين ما يزالون يواجهون عوائق في الوصول للعدالة.
كما أشار إلى حالات التوقيف بحق صحفيين عامي 2022 و2023، وقضايا الجنسية لأبناء الأردنيات، وعدم المساواة في الحقوق الزوجية للمرأة، وحظر التمييز في أماكن العمل والبطالة، والاتجار بالبشر والعنف ضد النساء، وغيرها.
ولم تصدر الحكومة تقريرا تقييما، حول حجم التوصيات المنفذة عام 2018، بحيث قبل الأردن 149 توصية من أصل 226 في الاستعراض السابق، بينما تطرق التقرير الوطني 2024 الذي نشرت "الغد" مقتطفات منه في وقت سابق، إلى مجمل الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، دون الإشارة للتوصيات المنفذة أو التي لم تنفذ بدقة.

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