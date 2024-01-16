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البيئة: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي الشهر المقبل

1/16/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان– شارف الأردن على وضع اللمسات النهائية على الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لإطلاقها خلال الشهر المقبل على أبعد تقدير، وفق ما أعلنته وزارة البيئة.
واستكملت وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المسودة النهائية لتحديث ومواءمة الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في الأردن، وخطة العمل مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي، وفق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي ومؤسس الحديقة النباتية الملكية الأميرة بسمة بنت علي، أن "الأعوام الماضية شهدت إطلاق العديد من الاتفاقيات والالتزامات والإعلانات الدولية بشأن البيئة والتنوع الحيوي، لكن ورغم ذلك الأمر ما زلنا بعيدين عن تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها في هذا المجال".
ولفتت الى أن "الدول يجب ألا تكتفي فقط بجعل أهدافها طموحة بشأن حماية التنوع الحيوي، وإنما عليها أن تسعى جاهدة لتحقيقها على أرض الواقع لضمان مستقبل أفضل وآمن للأجيال القادمة".
وفي السياق، يضع 45 ممثلا عن 12 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خريطة طريق تُحدد الأهداف الوطنية لإستراتيجيات وخطط العمل المحلية للتنوع الحيوي، التي بدأت العمل على مراجعتها وتنقيحها.
ويسعى ممثلون عن الشباب والمرأة، والمؤسسات الحكومية، والمجتمعات المحلية، ومنظمات أممية ومدنية على مدى أربعة أيام متواصلة بـ"اقتراح حلول لمعالجة التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك بناء القدرات والتنمية، والتمويل الوطني للتنوع البيولوجي".
واجتمع ممثلون عن دول الأردن، وإيران، والعراق، ومصر، واليمن، والسودان، ولبنان وتونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب في منتدى الحوار الإقليمي بشأن الإستراتيجيات الوطنية للتنوع الحيوي، وخطط العمل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقدته وزارة البيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الحيوي أمس.
ويتيح المنتدى الحواري الفرصة للبلدان لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تحديث ومراجعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وفق ما أكده وزير البيئة د. معاوية الردايدة.
ولفت الى أن الدول العربية تواجه تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية مشتركة جاءت نتيجة التحولات السريعة التي يعيشها العالم، مما يحتم عليها تنسيق الجهود والمواقف لمجابهتها.
وأعرب عن أمله أن يخرج المشاركون في المنتدى بتوصيات لرسم خريطة الطريق لمواجهة التحديات التي تواجهها بلداننا في مجال التنوع الحيوي، مع تحديد الفرص والمعلومات كذلك.
كما أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق "برنامج الشعاب المرجانية المرنة في خليج العقبة"، وهو مبادرة تحويلية تهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمار الخاص في المشاريع الإيجابية لصالح الحياة والمجتمعات البحرية في العقبة.
ودعت أبو الحسن إلى اغتنام المنتدى الحواري لتحديد الفرص التي تساعد على ضمان تحقيق الرؤية المشتركة للعيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050.
ويأتي المنتدى عقب الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه نحو 200 دولة في كانون الأول (ديسمبر) عام 2022، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" حول حماية 30 % من أراضي ومحيطات الأرض بحلول العام 2030.
وبناء على ذلك، طلب مؤتمر الأطراف من الدول مراجعة وتحديث الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع الإطار وأهدافه، وقبل "كوب 16" المقبل، وفق الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي ديفيد كوبر.
ولكن، وعلى حد قوله "يجب ألا تبقى تلك الخطط حبراً على ورق وإنما لا بد أن تنفذ الدول ما ورد فيها على أرض الواقع، وصولا الى تحقيق الأهداف ضمن إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي".
ويجب أن تتضمن تلك الخطط، كما أكد كوبر، برامج لبناء القدرات والتمويل، مع بناء نظام للمتابعة والرقابة بشأن الأهداف الوطنية للتنوع الحيوي.

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