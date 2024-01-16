الخصاونة: نعمل بشكل دؤوب على تجاوز الأضرار التي لحقت بعدد من القطاعات الاقتصادية بعد السابع من تشرين الأول

شارك رئيس الوزراء في جلسة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدارها محرر الشؤون الخارجية في مجلة فورين بولسي دانيال كورتس فيلين.

وأكد رئيس الوزراء أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول قاد جهدا دبلوماسيا لوقف العدوان على غزة الذي ادى بعد نحو مئة يوم من الفظائع والكارثة الانسانية الى استشهاد أكثر من 20 الف من الاشقاء في غزة وجرح واصابة اكثر من 50 الفا وبين 7 الى 8 آلاف مفقود.

وأكد الخصاونة رفض وإدانة الاردن لهذه المجازر وتحذيره من اتساع نطاق الحرب الى مناطق اخرى خصوصا ما يحدث في الضفة الغربية نتيجة زيادة عنف

المستوطنين الذي كان محل ادانة من المجتمع الدولي وهو امر يدق ناقوس الخطر

ليصل الى المقدسات الاسلامية والمسيحية التي تحظى بالرعاية والوصاية من

قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وهي مضمونة بموجب اتفاقية السلام بين

الاردن واسرائيل، مشددا على أهمية المحافظة على الوضع التاريخي والقانوني

القائم في القدس والمقدسات.

وقال انه وبعد مرور نحو مئة يوم على العدوان الاسرائيلي على غزة لا نستطيع بأي حال من الاحوال وصف هذه العملية أو ادراجها ضمن الدفاع عن النفس، فالدفاع عن النفس وفق القوانين الدولية هو الرد على اعتداء بنحو متساو في القوة وان ما يجري الان في غزة لا ينطبق على رد الفعل الاسرائيلي الذي لا يرقى الى افعال دفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وهو قد يرقى وفق اتفاقية جنيف على انه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وربما ترقى لتكون ابادة جماعية.

وأشار الى أنه منذ بداية الحرب شهدنا تطورات العدوان الاسرائيلي على غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا رفض الاردن لخلق أي ظروف قد تدفع الفلسطينيين الى الهجرة من غزة والضفة الغربية وهو امر حذر الاردن منه منذ البداية.

ولفت الى أن آلة التقتيل الاسرائيلية لا تفرق بين مدنيين ومنشآت طبية وغيرها واستهداف المنشآت المحمية بموجب القانون الدولي حيث شهدنا استهدافا لموظفين في الامم المتحدة التي فقدت ارواحا لموظفيها في غزة

اكثر من اي مكان في العالم، مشيرا الى أنها تصرفات تتوافق مع السردية

الاسرائيلية التي تحدث بها عدد من المسؤولين الاسرائيليين بترحيل

الفلسطينيين من غزة وحتى ان احد المسؤولين الاسرائيليين تحدث عن ضرورة قصف غزة بالقنابل النووية.

وأكد أن الاردن استطاع حشد دعم دولي للتصدي لمثل هذه المواقف الاسرائيلية واكدنا أن التهجير القسري أو الطوعي هو انتهاك صارخ لاتفاقية السلام بين الاردن واسرائيل وهي المواقف ذاتها التي عبرنا عنها مع الاشقاء في مصر واتخذنا موقفا مشتركا صارما برفض هذه المواقف الاسرائيلية.

وأعاد التأكيد على ضرورة التوصل الى وقف دائم لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية والطبية الى قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في هذه المستلزمات.

وقال انه منذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي كان جلالة الملك عبدالله الثاني يعمل بشكل دؤوب لحشد جهد دولي لتسهيل وصول المساعدات الى غزة على نحو مستدام وضرورة العمل مع المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية لضمان تدفق المساعدات الى القطاع وهو الامر الذي اسهم في تحسين الامور ولو بشكل نسبي خصوصا عبر الشاحنات التي تدخل عبر جسر الملك حسين مرورا بمعبر كرم ابو سالم وصولا الى قطاع غزة.

كما عملنا بشكل دؤوب على تنفيذ انزالات جوية من قبل القوات المسلحة الاردنية لايصال مساعدات طبية الى المستشفيين الاردنيين في تل الهوى وخان يونس كما نفذنا عملية مشتركة مع فرنسا لايصال مساعدات انسانية وقبلها مع قطر والامارات ومع ذلك فان حجم المساعدات الانسانية لا زال قليلا جدا ولا يمثل سوى نحو 10 بالمائة من الاحتياجات الفعلية للقطاع.

وأكد موقف الاردن بضرورة التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كوحدة جغرافية واحدة باعتبارها تشكل الاساس للدولة الفلسطينية وبغير ذلك فإن هذا سيؤدي الى مزيد من الصراعات والعنف.

كما أكد اهمية الدخول في اطار سياسي واضح يتضمن مسارا زمنيا محددا ووفقا لحل الدولتين للتوصل الى دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا الى جنب مع

اسرائيل وبما يكفل الامن والاستقرار والازدهار للمنطقة وشعوبها .

وقال إن اي خروقات مادية لمعاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية او محاولات

للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية او التعرض للوضع التاريخي

والقانوني والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس

يشكل خطرا وتهديدا للمملكة الاردنية الهاشمية وسيتم التعامل معه ونأمل ان

لا نصل الى هذا الامر لاننا ملتزمون بالسلام الشامل كخيار استراتيجي بما يفضي الى حل الدولتين وهذا يتطلب شركاء حقيقيين.

وبشأن القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل لدى محكمة العدل الدولية لفت الخصاونة الى انه - اذا وعندما - تقرر المحكمة النظر في المرافعات المكتوبة والشفوية ستشارك الاردن في هذه المرافعات وستقدم مرافعاتها وملاحظاتها الخاصة بالقضية.

وقال إن الحكومة تركز في عملها اليوم على تنفيذ خطة التحديث الشامل التي اطلقها جلالة الملك وتشمل 3 محاور سياسية وادارية وخطة التحديث الاقتصادي التي تهدف الى مضاعفة النمو الاقتصادي وخلق نحو مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات.

ولفت الى انه ولغاية السابع من تشرين الاول الماضي كانت الامور تسير بشكل جيد على الصعيد الاقتصادي لا سيما القطاع السياحي الذي حقق ارقاما جيدة مقارنة بسنة الاساس لعام 2019 فضلا عن زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بنحو 300 مليون دولار اميركي وان ميزان المدفوعات كان جيدا ومعدل النمو وصل الى 8ر2 بالمئة.

ولكن في الربع الرابع وبعد السابع من تشرين الاول تلقى قطاع السياحة ضربة قوية كما ان بعض القطاعات لا تزال تعاني خصوصا في ظل التطورات في البحر الاحمر وباب المندب التي رفعت كلف الشحن بنسبة 160 بالمئة عن الكلف الاصلية للبضائع القادمة من جنوب شرق اسيا ومن 60 الى 100 بالمئة للبضائع القادمة من اوروبا واميركا.

وأوضح أنه ولذلك سعت الحكومة الى خلق بيئة تمكينية للاستثمار الاجنبي المباشر وهو محرك رئيس لخطة التحديث الاقتصادي ونأمل ونعمل بكل دأب

لعودة الامور الى طبيعتها وان الحكومة تعمل على تسهيل حياة المواطنين

بالرغم من الموقع الجغرافي للمملكة وسط حروب وصراعات.

وأشار الى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي ضمن برنامج التسهيل الممتد ونجحنا في المحافظة على تصنيفنا الائتماني المتفائل والمستقر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية وهذا دليل على حصافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة الاردنية.- (بترا)