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دولة غزة

1/16/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: غيورا آيلند 16/1/2024

قدم القانونيون الإسرائيليون عرضا مبهرا في لاهاي ودحضوا واحدا واحدا ادعاءات جنوب افريقيا. لكن شيئا مهما كان ينقص العرض الإسرائيلي: الجانب السياسي.
ست رسائل كان يجب أن تقال في بداية المداولات: الأولى، منذ 2005 لا يوجد أي تواجد إسرائيلي، مدني أو عسكري داخل غزة. الثانية، غزة تحولت في 2006 لتكون بحكم الامر الواقع دولة مستقلة، إذ ان لها اربع مزايا للدولة: ارض محددة، حكم مركزي ناجع، جيش كبير وسياسة خارجية مستقلة. الثالثة، منذ 2005 ليس هناك أي تواجد أو سيطرة إسرائيلية على حدود مصر مع غزة. الرابعة، المسيرة التي اجتازتها غزة منذ 2006 تشبه مسيرة المانيا النازية. حماس فازت في الانتخابات بشكل ديمقراطي وعلى الفور نجحت في أن توحد بين الحزب وبين مؤسسات الحكم. وبهذا الشكل نجحت في تجنيد كل مقدرات الدولة وكل سكانها في صالح هدف واحد: محاولة قتل اكبر عدد ممكن من اليهود. الخامسة، ما كان ينبغي لإسرائيل منذ 2006 ان تورد لدولة العدو غزة الماء، الكهرباء، الوقود، أماكن عمل في إسرائيل او شاحنات المؤن. السادسة، ما حصل في 7 أكتوبر هو أن دولة غزة شنت حربا ضد دولة إسرائيل، قتلت بوحشية مواطنين كثيرين واختطفت كثيرين آخرين.
ما الذي يفترض أن تفعله دولة "طبيعية" في مثل هذا الوضع؟ لنفترض أن بلجيكا نفذت هجوما مشابها على هولندا واختطفت 240 من سكانها. ردا على ذلك كانت هولندا ستفرض حصارا بريا وبحريا على بلجيكا وتدعي بان الحصار (الإنساني) سيستمر حتى تعيد بلجيكيا المخطوفين.
معقول ان كل العالم سيؤيد الموقف الهولندي ويدعي بان معاناة مواطني بلجيكا يمكن أن تنتهي في غضون 24 ساعة، اذا ما اعادت حكومتها كل المخطوفين.
لماذا لم يحصل شيء مشابه في حالتنا؟ 17 سنة مرت منذ لم يعد بحكم الامر الواقع احتلال إسرائيلي لغزة. وبالفعل، من ناحية القانون الدولي يمكن لارض ما ان تكون إما دولة، او تحت امتداد دولي أو ارض محتلة. كوننا لم نحرص على أن نعرض غزة كما هي (دولة) وكونها ليست أيضا تحت انتداب دولي، فانها إذن ظاهرا ارض محتلة. اذا كانت أرض محتلة من إسرائيل، فلإسرائيل مسؤولية كاملة عن حياة السكان هناك. حسب هذا، إسرائيل ملزمة ليس فقط أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة بل ملزمة بان تفعل هذا بنفسها. كانت لها فرصة لان تعرض الرواية الصحيحة مع الرسائل الستة في الأسبوع الأول من الحرب. على الأقل بالنسبة للمخطوفين كنا ملزمين بان نقول ما كان للهولنديين أن يقولوه في المثال الخيالي: انساني فقط مقابل انساني. اذا لم يحرروا المخطوفين، فلن يدخل الى غزة الوقود، الطعام والماء. من يتحمل المسؤولية الحصرية عن معاناة المواطنين في غزة هو حكمهم (القانوني!) وبوسعه أن يفعل ذلك بعمل بسيط.
بدلا من هذا، اعتمدنا على ضغط عسكري فقط، كان اقل نجاعة مما توقعت إسرائيل. الجهاز العسكري لحماس يعرف كيف يفعل ما فعله العراقيون بعد أن "فككهم" الحلفاء في الحرب قبل 20 سنة: يغيرون الشكل ويستطيعون القتال بنجاعة حتى لو تحطمت منظومة القيادة والتحكم لديهم. بدلا من أن تضغط دولة إسرائيل على دولة غزة في نقطة ضعفها التي هي النقص العضال في الغذاء، الماء والوقود – نتصدى لهم فقط في المجال الذي يوجد لهم فيه تفوق نسبي.
هكذا صعب النصر، وبالتأكيد صعب خلق رافعة ناجعة لاعادة كل المخطوفين. بدلا من عرض الرواية الصحيحة في أن غزة هي دولة مع حكومة قانونية بمسؤوليتها فقط الحرص على مصالح مواطنيها، اعتمدنا على ضغط عسكري فقط كان تبين أنه اقل فاعلية مما توقعنا.
وعودة الى لاهاي. للتفسيرات الإسرائيلية، الجيدة بحد ذاتها تنضم أيضا فرضية خفية بان دولة إسرائيل مسؤولة عن رفاه سكان غزة أكثر من حكومتها القانونية. فكروا بمثال بلجيكيا – هولندا وستفهمون كم هذا سخيف.

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