وساطة قطرية بين إسرائيل وحماس حول إدخال المساعدات والأدوية

وساطة قطرية بين إسرائيل وحماس حول إدخال المساعدات والأدوية
التاريخ
1/16/2024 11:24:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية القطرية إن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية
إلى قطاع غزة.
وأضافت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين
في غزة، مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون.
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