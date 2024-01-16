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وساطة قطرية بين إسرائيل وحماس حول إدخال المساعدات والأدوية

1/16/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية القطرية إن وساطة قطرية نجحت في التوصل لاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، لإدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأضافت الخارجية القطرية أن الاتفاق يشمل إدخال أدوية ومساعدات للمدنيين في غزة، مقابل إيصال أدوية يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون.

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