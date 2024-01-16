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صحف عالمية: حلول حكم غزة بعد الحرب فاشلة إن تجاهلت مجمل القضية الفلسطينية

1/16/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - ركزت صحف عالمية على عدم وجود أفق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وقالت إنه لا سلام في المنطقة دون خروج إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وقالت صحيفة "لوموند" إن حصيلة الحرب في غزة بعد أكثر من 100 يوم كارثية في ظل غياب أفق لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى عدم وجود أدلة على انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من القتال.
واستبعدت الصحيفة أن تكون نتيجة هذه الحرب مجرد مصادفة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي كان يدرك الخسارة الفادحة التي ستلحق به في غزة، لكنه رغم ذلك خاطر لإيقاع خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
بدورها، نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالا جاء فيه أن تحقيق السلام "يكون فقط من خلال إنهاء إسرائيل احتلالها الأراضي الفلسطينية"، مضيفا أن الحلول المقترحة لحكم غزة بعد الحرب "محكوم عليها بالفشل طالما تجاهلت القضية بمفهومها الأوسع المتمثل في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وقال المقال إن حل مسألة غزة "يتطلب من إسرائيل معالجة السبب الجذري للعنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا".
كما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقالا يرى أن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "قدمت ما يكفي لتوضيح مدى قصور الاستجابة الدولية تجاه أزمة غزة بشكل صادم".
وقال المقال إن القضية "أظهرت كيف أن المنطق الغربي بدأ يضعف، وأن قدرته على الإقناع تتراجع في عالم متعدد الأقطاب".
ولا يستبعد المقال رفض القضية، لكنه توقع أن تدفع الدول الغربية ضريبة تتمثل في فقدان مصداقيتها.
بدورها، كتبت وكالة "أسوشيتد برس" أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جمعت ترسانة متنوعة من الأسلحة من جميع أنحاء العالم تم تهريب الكثير منها رغم حصار دام 17 عاما وكان يهدف إلى وقف مثل هذا الحشد العسكري، وفق قولها.
وأوضحت الوكالة أن حماس تستخدم في القتال بنادق قنص إيرانية وبنادق هجومية من الصين وروسيا وقذائف صاروخية مصنوعة في كوريا الشمالية وبلغاريا وصواريخ مضادة للدبابات تم تجميعها سرا في غزة.
وفي "وول ستريت جورنال" ركز تقرير على أخبار تتحدث عن توجه جماعة الحوثيين نحو ضرب أهداف أميركية في البحر الأحمر.
وقال التقرير إن هجمات الحوثيين أصبحت أوسع مما كانت عليه قبل الضربات التي نفذتها القوات الأميركية في اليمن بالتعاون مع القوات البريطانية، مشيرا إلى أن الجماعة كانت تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط.
وخلص إلى أن رد القوى الغربية على هذا الأمر "جعل البحر الأحمر نقطة اشتعال جديدة بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة من إيران والمنتشرة بكثرة في المنطقة".
يأتي ذلك وقد أعلنت البحرية البريطانية، أمس عن هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن.
وقالت هيئة تابعة للبحرية البريطانية إن "السلطات تحقق في حادثة على بعد 100 ميل بحري شمال غرب ميناء الصليف في اليمن".
وذكرت الهيئة البريطانية أن "صاروخا أصاب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر".
وذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن الناقلة "كانت تحمل بضائع مملوكة لليونان، وفي طريقها إلى قناة السويس في مصر".
وفي السياق، قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أمس إن وزيري دفاع فرنسا وإيطاليا اتفقا خلال اتصال هاتفي على الحاجة إلى المزيد من التعاون الفرنسي الإيطالي في التعامل مع المشكلات القائمة بالبحر الأحمر.
كما اتفق الوزيران على أهمية زيادة التنسيق الأوروبي بشأن مشكلات الملاحة في البحر الأحمر.
إلى ذلك، ذكر عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمس، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف حماية حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين "ضعيف" لأنه لا يشمل قوى إقليمية.
ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، في حرب يعتقد محللون أن نطاقها قد يتسع في الشرق الأوسط.- (وكالات)

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