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صواريخ المقاومة من شمال غزة تدك عمق الاحتلال وتكذب إعلان تطهيره

1/16/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على مدى يومي أمس وأول من أمس، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تعد الأكبر منذ أسابيع، انطلقت من مناطق في شمال قطاع غزة على مستوطنة "نتيفوت" الجاثمة بجنوب فلسطين المحتلة عام 1948 وبلدات تقع في قلب الكيان الصهيوني.
وجاءت تلك الرشقات في أعقاب تحول جيش الاحتلال إلى "مرحلة جديدة" من حرب الإبادة الجماعية، بعد إعلان وزير أمن الاحتلال، "يوآف غالانت"، انتهاء العمليات البرية المكثفة شمالي غزة، غير أن مواصلة المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخها ضد الأهداف الصهيونية أدى لتصاعد مخاوف الاحتلال من فشله بالقضاء على قدرات "حماس" العسكرية كما زعم ببداية عدوانه، وسط غياب إستراتيجية سياسية لحكومة الحرب يمكن أن تنهي الحرب على أساسها، ما قوض مصداقية حكومة الحرب في الاوساط الشعبية في الكيان المتزعزعة أصلا، والمشككة في كل ما يصدر عنها، وعلى رأسها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وتسري راهنا شكوك متراكمة عبرت عنها وسائل إعلام الكيان المحتل عما يدور في الشارع الإسرائيلي، وأوساطه الداخلية تضع علامات استفهام حول مصداقية حكومة الحرب، والتي أعلنت انسحاب الجيش من مناطق إدعت أنه تم تمشيطها وتفريغها من حركة "حماس"، وانطلقت منها بالذات رشقات صواريخ المقاومة فقط بعد 24 ساعة من إعلان تطهيرها بما يخالف الواقع.
في الاثناء لم يهدأ القصف الجوي الكثيف للاحتلال الذي تركز ضد شمال قطاع غزة، لاسيما جباليا وبيت لاهيا، وحيّ الشجاعيّة، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بينما شبح المجاعة والمرض يتعمق أكثر مع تواصل عدوان الاحتلال ومنعه وصول المساعدات الإنسانية والغذائية بالشكل الكافي.
ويواصل الاحتلال قصفه الجوي الهمجي ضد أنحاء مختلفة من قطاع غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، وارتفاع حصيلة العدوان إلى 24 ألفاً و 285 شهيداً، و61 ألفاً و 154 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأشارت الوزارة، في تصريح أمس، أن الاحتلال "ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 158 شهيداً و 320 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينّة أن عدداً من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ونتيجة الغارات الجوية الكثيفة؛ فقد ارتقى 11 شهيداً وعشرات الجرحى بتدمير مربع شكني كامل فوق رؤوس ساكنيه في جنوب القطاع، لاسيما شمال مدينة رفح وخان يونس، بالتزامن مع استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف منزل يؤوي نازحين بمنطقة المغازي ومخيم البريج، وسطاً.
في حين شن الطيران الحربي الاحتلالي سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة عشرات الجرحى، وذلك بعد ارتقاء نحو أربعين فلسطينياً في سلسلة غارات همجيّة على غزة خلال 24 ساعة الماضية.
ويبدو أن مخطط رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، للسيطرة على محور "فيلادلفيا" الحدودي بين مصر وغزة بطول يبلغ نحو 14 كيلومتراً، رغم الصفعة التي تلقاها مؤخراً من المقاومة الفلسطينية، قد أثار تساؤلات داخلية إسرائيلية حول غياب خطة استراتيجية أو أفق واضح لمستقبل العملية العسكرية العبثية.
غير أن "نتنياهو" يهدف من وراء احتلال محور "فيلادلفيا" إلى تنفيذ مخططه المؤجل حتى الآن بتهجير سكان رفح، جنوباً، خارج القطاع، حيث ما يزال جيش الاحتلال ينتظر الحصول على موافقة المستوى السياسي لإجلاء السكان من رفح وبدء الاستيلاء على المنطقة بالكامل بالتزامن مع التحضير للقتال في جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال.
ولم يبرز مسعى الاحتلال الوليد "محور فيلادلفيا" منذ بداية العدوان ضد غزة، بوصفه جزءاً من ظاهرة الخلل في إدارة المعركة بالنسبة لحكومة الحرب عبر التنقل بما يسمى "بنك الأهداف"، نظير وضع أهداف غير منطقية وتكبّد خسائر فادحة غير متوقعة، فجاء توعّد "نتنياهو" بمعالجة ما أسماه "الثغرة في السياج الجنوبي بين غزة ومصر، ومنع مرور الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة"، على حد زعمه.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده ضد الضفة الغربية؛ إذ عمّ الإضراب الشامل مدينة طولكرم، شمالاً، حداداً على الشهيد فارس محمود عبد الله خليفة (37 عاماً) من مخيم "نور شمس" شرق طولكرم، والذي استشهد برصاص قوات الاحتلال، عند حاجز "عناب" العسكري، شرقاً.
واتهمت عائلة الشهيد قوات الاحتلال، بإعدام ابنها، وهو أسير سابق أمضى أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال، وذلك لدى مروره على الحاجز وتوقيفه، بينما ارتقى شقيق الشهيد والأسير المبعد إلى غزة فرسان خليفة، قبل شهر، في ظل العدوان والإبادة المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
كما عم الإضراب الشامل مدينة دورا، بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، حداداً على الشهيدة عهد محمود محمد (24 عاماً) والشهيد محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاما)، اللذين استشهدا أول أمس.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورا بآلياتها العسكرية، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد شاب وفتاة وإصابة آخرين، في ظل تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

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