مسؤول مصري: تعليق شركات عبور سفنها قناة السويس أمر مؤقت‎

مسؤول مصري: تعليق شركات عبور سفنها قناة السويس أمر مؤقت
التاريخ
1/16/2024 11:24:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، يوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة في القناة "منتظمة".
وقال ربيع إن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة "أمر مؤقت"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
وأضاف: "سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".
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