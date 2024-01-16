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مسؤول مصري: تعليق شركات عبور سفنها قناة السويس أمر مؤقت‎

1/16/2024 11:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، يوم الثلاثاء، إن حركة الملاحة في القناة "منتظمة".
وقال ربيع إن تعليق بعض الشركات عبورها للقناة "أمر مؤقت"، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".
وأضاف: "سنواصل جهودنا في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية".

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