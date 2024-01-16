اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في خانيونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء قنابل ضوئية في أجواء مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتجري اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال لمنع تقدمهم نحو المستشفى.
وتزامن مع قصف مدفعي مستمر من قبل الاحتلال في محيط المستشفى حيث لجأ العديد من السكان المدنيين هناك بعد اشتداد القصف على المدنيين المتواجدين في محيط المستشفى.
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