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اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال في خانيونس

1/16/2024 11:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء قنابل ضوئية في أجواء مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتجري اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال لمنع تقدمهم نحو المستشفى.
وتزامن مع قصف مدفعي مستمر من قبل الاحتلال في محيط المستشفى حيث لجأ العديد من السكان المدنيين هناك بعد اشتداد القصف على المدنيين المتواجدين في محيط المستشفى.

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