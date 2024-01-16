الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى نعلين ودير عمار وبيتللو، غرب محافظة رام الله والبيرة.
وذكر شهود عيان، أن عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت نعلين وتمركزت وسط القرية لبعض الوقت، قبل أن تنسحب نحو مدخلها.
وأفادت مصادر محلية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير عمار، حيث جاب الجنود عدة أحياء فيها.
كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية بيتللو بعدة آليات عسكرية.
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