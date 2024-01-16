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الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله

1/16/2024 11:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرى نعلين ودير عمار وبيتللو، غرب محافظة رام الله والبيرة.
وذكر شهود عيان، أن عدة آليات تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت نعلين وتمركزت وسط القرية لبعض الوقت، قبل أن تنسحب نحو مدخلها.
وأفادت مصادر محلية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير عمار، حيث جاب الجنود عدة أحياء فيها.
كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية بيتللو بعدة آليات عسكرية.

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