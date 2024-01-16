شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على جنوب غزة

شنت طائرات الاحتلال فجر الأربعاء غارات عنيفة استهدفت منازل جنوب قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عدة منازل غرب مدينة خانيونس جنوبي غزة ليصل إلى 13 شهيدا.



واستشهد طفلتان وأصيب العشرات في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومن المتوقع ارتفاع عدد الشهداء جراء تلك الغارة.