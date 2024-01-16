شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على جنوب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت طائرات الاحتلال فجر الأربعاء غارات عنيفة استهدفت منازل جنوب قطاع غزة.
وارتفع عدد الشهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عدة منازل غرب مدينة خانيونس جنوبي غزة ليصل إلى 13 شهيدا.
واستشهد طفلتان وأصيب العشرات في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ومن المتوقع ارتفاع عدد الشهداء جراء تلك الغارة.
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