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الغور الشمالي.. كيف لمدارس بلا خدمات أن تقدم تعليما سليما؟

1/16/2024 11:22:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- تسلط عريضة أعدها أولياء أمور طلبة بالمرحلة الأساسية في لواء الأغوار الشمالية الضوء على أوضاع صنفت بـ"الصعبة"، يواجهها أبناؤهم الأطفال نتيجة افتقار مدارسهم، لأدنى متطلبات البيئة التعليمية.
وجاء في العريضة التي رفعت إلى جهات معنية وحصلت "الغد" على نسخة منها، أن مدارس باللواء في مبان مستأجرة تعاني من تصدعات بالجدران وتفتقد للساحات والملاعب والمختبرات، والطلبة فيها محرومون من الأنشطة اللامنهجية.
كما أشار أولياء الأمور إلى أن تلقي أبنائهم تعليمهم الأساسي في بيئة تعليمية اعتبروها بـ"غير مستوفية" للشروط، لا يمكن أن تخرج بنتائج مرضية، مؤكدين في الوقت ذاته ما يشكله غياب أبسط الحقوق في المدارس ليس أقلها مرافق صحية سليمة من سلبيات على سلوك الطلبة.
وأوضحوا أن بعض المدارس باللواء آيلة للسقوط، وهو أمر يمكن مشاهدته ولا يحتاج إلى دراسة وتقارير، لافتين إلى أن حوادث سابقة شهدت تساقط أجزاء من سقف الغرف الصفية بإحدى المدارس.
وحسب شكوى أولياء الأمور، فإن مدارس عدة بلواء الغور الشمالي تعاني أوضاعا مأساوية، خصوصا فيما يتعلق بالبناء والمرافق التي يحتاجها الطلبة من أجل عملية تعليمية سليمة.
وتتركز أغلب شكاوى الأهالي حول مدرسة الإمام الشافعي، ومدارس منطقة المشارع الأساسية، ومدرسة أبو بكر، ومدرسة سيل الحمة، وهي في أغلبها مدارس أساسية مستأجرة في أحياء قديمة، أصاب التصدع جدرانها ومن المفترض أن تخرج عن الخدمة، ولكنها ما زالت تستقبل الطلبة.
يقول حسن الخشان لـ"الغد" وهو ولي أمر طالب، إن أغلب المدارس التي تم ذكرها هي مدارس في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي، وتلك المدارس تفتقد إلى البيئة التعليمية، التي يجب أن تتوفر في أي مدرسة كوضع طبيعي، مؤكداً أن تلك المدارس قديمة، وبحاجة إلى أعمال صيانة مختلفة، إذ تفتقد إلى مختبرات تعليمية، كما تفتقد للملاعب والمراسم والمسارح والساحات.
وأشار الخشان إلى أن غياب تلك المتطلبات، يدفع الطلبة إلى ممارسة نشاطاتهم في الشوارع وبالقرب من قنوات المياه الخطرة، لعدم قدرتهم على تفريغ طاقاتهم وإبداعاتهم في مدارسهم.
ولفت إلى أن غياب البيئة التعليمية السليمة خلق جيلا غير واع وغير مدرك، ولا يحب الذهاب لمدرسته التي لا يشعر حتى بالانتماء إليها، كونها لا توفر له أبسط الحقوق، أقلها مرافق صحية سليمة وملعب.
المواطن علي القرم من ذات المنطقة، يؤكد المعاناة التي يعيشها الطلبة في مرحلة تعليمهم الأساسي، هو أمر خطير لا يؤسس جيلا محبا للدراسة بل يزيد ذلك من مشكلة التسرب المدرسي.
وقال "مجرد وجود فجوة بين مدارس اللواء ومدارس بمناطق أخرى أمر غير سليم، ويجب الانتباه أكثر لمدارس الغور التي تعاني أوضاعا صعبة والعمل على تصويبها".
تحمل أهالي اللواء لأوضاع مدارس أبنائهم، أمر مفروض عليهم كونهم غير قادرين على نقلهم إلى مدارس خاصة أو مدارس مجاورة جراء الظروف المالية الصعبة التي يعانون منها.
إلى جانب غياب البيئة التعليمية في مبان مدرسية مستأجرة، فإن تلك المدارس تغيب عنها أيضا عمليات الصيانة الدورية، فتجد زجاج النوافذ محطما وجدرانا متصدعة وطلاؤها مهترئ منذ سنين، وفق ما يؤكده الأهالي.
وقالوا إن هناك العديد من المدارس قديمة وساحاتها ضيقة إن وجدت، موضحين أنه لم يلمسوا منذ سنوات أي عمليات صيانة لمدارس تحتاج لصيانة مستعجلة.
يقول أحد المعلمين- فضل عدم نشر اسمه- تجنبا للمساءلة، "بالتزامن مع دخول الوسائل التعليمية البصرية والسمعية إلى الغرف الصفية وتطور مفهوم الغرف الصفية، وأبعادها القياسية، ومعاييرها البنائية، ووضعية أثاثها، وتوزيع الإنارة فيها، باتت الحاجة ملحة لبناء مدارس مناسبة، نظرا لافتقار المدارس المستأجرة وغير المستأجرة حاليا لأبسط مفاهيم البيئة التعليمية السوية".
ويوضح أن الدورات الصحية في بعض المدارس لا تفي باحتياجات الطلاب من حيث العدد والتجهيزات، لاسيما عدم توفر المياه المناسبة للشرب وسلامة الجدران والأبواب.
وتقول والدة الطالبة حلا النعيمي إنها شعرت بالغثيان أثناء زيارتها لمدرسة ابنتها لمجرد اقترابها من الدورات الصحية، بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة منها، متسائلة "كيف ترضى الجهات المعنية بهذه الأوضاع داخل المدارس؟".
وأضافت أنها تلح على زوجها لنقل ابنتها من المدرسة الحكومية إلى أخرى خاصة، بما يضمن على الأقل توفير الحد الأدنى من الظروف التعليمية السوية.
وبينت أن الأبواب والنوافذ تحتاج دائما إلى الصيانة والتصليح، قائلة "حال المدرسة التي تدرس فيها ابنتها سيئ جدا وتحتاج إلى قرار بنقل طلبتها إلى مدارس مناسبة خاصة وأن أموالا تنفق على تشييد الأبنية الحكومية، فلماذا لا ينسحب الأمر على المدارس؟".
وكانت دراسة حكومية صدرت سابقا، أظهرت أن قطاع التعليم يعاني من ارتفاع نسبة المدارس التي تداوم بنظام الفترتين وتلك المستأجرة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم ملاءمة غالبية تلك المدارس من الناحية التربوية.
كذلك تكمن المشكلة في ازدياد عدد الطلبة في الشعب المجمعة في المدارس، والنقص في المرافق والتسهيلات التربوية في الأبنية المدرسية القائمة وخاصة المستأجرة منها.
بدوره، بين مصدر من مديرية التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي أن الأبنية المدرسية المستأجرة هي من أبرز التحديات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم لوجود أعداد كبيرة من المدارس ولا يمكن تغطتيها من حيث البناء المدرسي الحكومي، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم ومن خلال خططها الإستراتيجية على استحداث مدارس جديدة، والتخلص من المدارس المستأجرة.
وأضاف، أن لواء الغور الشمالي يضم 6 مدارس مستأجرة فقط أغلبها مدارس أساسية، وهو عدد قليل مقارنة بعدد المدارس غير المستأجرة والتي تشكل ما نسبته 90 % من مجمل المدارس الحكومية في اللواء.
وبين أن هناك مواصفات وشروطا معينة يتم على أساسها اختيار تلك الأبنية واعتمادها، لافتا إلى وجود فريق متخصص من قسم الأبنية للتعليم العام والتخطيط يطلع على تلك الأبنية ويتم دراسة أوضاعها من خلال خطط معينة، وفي المرحلة الثانية يتم تقييمها من فريق آخر متخصص من قبل وزارة التربية والتعليم يطلع على واقع المدرسة ومدى جاهزيتها ومخاطبة الحاكم الإداري في المنطقة إضافة الى مديريات الأشغال والصحة، ليتم تقيم المدرسة بشكل مفصل، كل حسب مهامه واختصاصه، وللتأكد من ملائمة وجاهزية البناء لاستقبال الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم.
جدير بالذكر أن لواء الغور الشمالي من المناطق الفقيرة، وتعتبر مناطق المشارع من الأشد فقرا، كما أن المنطقة تعاني من ارتفاع في عدد ذوي الإعاقة ويبلغ عدد مدارس اللواء 66 مدرسة موزعة بين المناطق الممتدة من العدسية شمالا ولغاية منطقة الكريمة جنوبا.

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