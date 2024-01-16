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الأهلي يتدرب على فترتين

1/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله لاعبيه لتدريبات منوعة على فترتين صباحية ومسائية، مركزا على الجانب اللياقي، لتعويض لاعبيه المخزون اللياقي الذي فقدوه خلال فترة الإجازة التي تمتع بها اللاعبون منذ الانتصار على الخليج في 30 ديسمبر الماضي. واستعان يايسله بعدد من لاعبي فريق درجة الشباب في النادي للمشاركة في التدريبات، لتعويض غياب عدد من لاعبي قلعة الكؤوس المشاركين مع المنتخبين الأول والأولمبي السعوديين، واللاعبين الأفارقة الموجودين مع منتخبات بلدانهم المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

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