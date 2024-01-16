الأهلي يتدرب على فترتين

الأهلي يتدرب على فترتين
التاريخ
1/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله لاعبيه لتدريبات منوعة على فترتين صباحية ومسائية، مركزا على الجانب اللياقي، لتعويض لاعبيه المخزون اللياقي الذي فقدوه خلال فترة الإجازة التي تمتع بها اللاعبون منذ الانتصار على الخليج في 30 ديسمبر الماضي. واستعان يايسله بعدد من لاعبي فريق درجة الشباب في النادي للمشاركة في التدريبات، لتعويض غياب عدد من لاعبي قلعة الكؤوس المشاركين مع المنتخبين الأول والأولمبي السعوديين، واللاعبين الأفارقة الموجودين مع منتخبات بلدانهم المشاركة في كأس أمم أفريقيا.
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