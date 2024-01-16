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هل الصين بريئة من نشر كوفيد-19 إلى العالم

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير سري الجمعة أن أجهزة المخابرات الأميركية خلصت إلى عدم وجود دليل مباشر على أن جائحة كوفيد-19 نشأت بسبب حادثة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.
ذكر التقرير المكون من 4 صفحات أن أجهزة المخابرات ما زالت غير قادرة على استبعاد إمكانية أن يكون الفيروس جاء من مختبر، لكنها لم تتمكن بعد من اكتشاف مصدر الجائحة.
وقال التقرير: "لا تزال وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى غير قادرة على تحديد المصدر الدقيق لوباء كوفيد-19، إذ تعتمد الفرضيات (الطبيعية والمخبرية) على افتراضات مهمة أو تواجه تحديات مع التقارير المتضاربة".
وقالت الوكالات إنه على الرغم من إجراء "عمل مكثف" على فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات، إلا أنهم لم يعثروا على دليل على وقوع حادثة محددة قد تكون تسببت في تفشي المرض.

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