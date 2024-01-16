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مكة تتصدر طلبات دوائر الإنهاء بالمناطق

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) 5995 2913 9463 6143 بلغ عدد طلبات الإنهاء المنجزة لدى دوائر الإنهاء بالمحاكم بالمناطق 33.933 طلبا، وبلغ عدد الجلسات 55760 جلسة والأحكام الصادرة 45932 حكما، وعدد القرارات 10613 قرارا.
وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى طلبات الإنهاء بين المناطق، حيث بلغ إجمالي الطلبات المنجزة 8078 طلبا، وعدد الجلسات 13281 جلسة والأحكام 8487 حكما، وعدد القرارات 1573 قرارا.
وأوضح المستشار القانوني نواف النباتي أن دوائر الإنهاءات اختصاصها يترتب عليه القيام بتوثيق طلبات إثبات حصر إرث، وولايات على القصّر، وإثبات وصايا، وأوقاف، وإثبات إعالة، والحالة الاجتماعية، وغيرها من الإنهاءات التي لا تحتاج إلى خصومة، كذلك توثيق الطلاق والخلع وتوثيق الوقف وغيرها.
اختصاص دوائر الإنهاء:
01 - توثيق الطلاق.
02 - توثيق حصر الإرث.
03 - تصديق عقد الزواج.
04 - إنشاء عقد زواج.
05 - توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي.
06 - توثيق خلع.
07 - توثيق رجعة.
08 - توثيق زواج سابق.
09 - توثيق حضانة.

MENAFN16012024000089011017ID1107730140

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