مكة تتصدر طلبات دوائر الإنهاء بالمناطق

(MENAFN
- Al Watan) 5995 2913 9463 6143 بلغ عدد طلبات الإنهاء المنجزة لدى دوائر الإنهاء بالمحاكم بالمناطق 33.933 طلبا، وبلغ عدد الجلسات 55760 جلسة والأحكام الصادرة 45932 حكما، وعدد القرارات 10613 قرارا.
وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى طلبات الإنهاء بين المناطق، حيث بلغ إجمالي الطلبات المنجزة 8078 طلبا، وعدد الجلسات 13281 جلسة والأحكام 8487 حكما، وعدد القرارات 1573 قرارا.
وأوضح المستشار القانوني نواف النباتي أن دوائر الإنهاءات اختصاصها يترتب عليه القيام بتوثيق طلبات إثبات حصر إرث، وولايات على القصّر، وإثبات وصايا، وأوقاف، وإثبات إعالة، والحالة الاجتماعية، وغيرها من الإنهاءات التي لا تحتاج إلى خصومة، كذلك توثيق الطلاق والخلع وتوثيق الوقف وغيرها.
اختصاص دوائر الإنهاء:
01 - توثيق الطلاق.
02 - توثيق حصر الإرث.
03 - تصديق عقد الزواج.
04 - إنشاء عقد زواج.
05 - توثيق زواج أحد الزوجين غير سعودي.
06 - توثيق خلع.
07 - توثيق رجعة.
08 - توثيق زواج سابق.
09 - توثيق حضانة.
MENAFN16012024000089011017ID1107730140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.