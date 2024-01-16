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شعر الحداثة والتصوف بين الشرق والغرب

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تستحق التجربة الصوفية أن نوليها بعض الاهتمام، وذلك بسبب أن التصوف الأوروبي مال إلى التعبير عن نفسه شعرا وأنتج عددا من الشعراء العظماء أصحاب النزعة الصوفية. وهذا قد يميط اللثام عن العلاقة الوثيقة بين شعر الحداثة وعقيدة وحدة الوجود. باعتبار أن التصوف في أوروبا ينطلق عبر عقيدة وحدة الوجود.
في كتابه ((تعاليم الصوفيين- التصوف بين الشرق والغرب)) يقول ولتر ستيس: ((يتضح الميل الطبيعي نحو مذهب عقيدة وحدة الوجود الذي يعتبر إحدى السمات العامة للتصوف في الغرب)) التصوف الأوروبي والشعر الحداثي الأوروبي -على وجه الخصوص- يميل للتعبير عن نفسه بواسطة الوعي الصوفي ولغة الرمز والكشف والتجلي، وهذا الجنس الأدبي يكاد يكون غير معروف في الثقافة العربية الإسلامية. فعقيدة وحدة الوجود لم تستطع أن تفرض نفسها على الثقافة العربية أو تكون منافسة للعقائد الدينية التي يعتنقها المسلمون، حتى وإن كان هناك شخصيات مثقفة حاولت تبني هذه العقيدة في التراث الإسلامي ولكنها في نهاية المطاف عجزت أن تتماسك وتقف في مواجهة عقيدة التوحيد الصارمة، فأخذت تتلاشى مع مرور الأجيال.
هذا لا يلغي القول إن التصوف ظاهرة إنسانية ذات طابع روحي وليس وقفا على ثقافة دون أخرى ولكنه في الثقافة الإسلامية لا يخرج في الأصل عن دائرة تعاليم الإسلام. ولا يقوم على عقيدة وحدة الوجود بقدر ما هو تجربة روحية تقوم على التجرد من النفس ومن جميع الشهوات والرغبات والإنابة التامة إلى الله. فالمبدأ العامل للتصوف في الثقافة الإسلامية يقوم على أساس المحبة بين العبد وخالقه وليس على مبدأ وحدة الوجود كما هو الحال في التصوف الأوروبي. وحول هذه الفكرة يقول عباس محمود العقاد في كتاب ((التفكير فريضة إسلامية)): ((وظل المتصوفة والمنتسبون إلى الطرق الصوفية من المتأخرين يبرأون من القول بالحلول ووحدة الوجود وإسقاط التكليف ويعتزلون من يقول بها على وجوهها المنقولة من الديانات الوثنية، ولوحظ ذلك في القانون الذي استشير فيه شيوخهم وصدر في الديار المصرية بلائحة الطرق الصوفية سنة 1320 هجرية و1903 ميلادية. وتقرر المادة الثانية من بابه الخامس: أن كل من يقول بالحلول أو الاتحاد أو سقوط التكليف يطرد من الطرق الصوفية كافة)).
يتضح لدينا الفرق الجوهري في التصوف بين الثقافتين (العربية والأوروبية)، فهو إن كان تجربة إنسانية وروحية عالمية ولكن كل مجتمع يؤولها ويفهمها وفقا لمعتقداته الدينية. وانتقال اللغة الرمزية الباطنية من عالم التصوف إلى شعر وأدب الحداثة في الثقافة الأوروبية لا يمكن تناوله بمعزل عن عقيدة وحدة الوجود بوصفها عقيدة محورية في التصوف الأوروبي. وفي الثقافات الأوروبية من الشائع استعمال لغة الباطن والرمز في الشعر والأدب. الشعر الأوروبي أقرب للتجربة الصوفية ذات الطابع الطقوسي بعكس الشعر العربي فهو ممارسة إنسانية بسيطة ذات أغراض دنيوية صرفة في الغالب وذات لغة واضحة ومفهومة لا تتصف بالغموض حتى ولو أكثر الشاعر توظيف الكنايات والصور المجازية.
أردنا في هذه المقالة أن نكشف العلاقة الوطيدة بين التصوف والشعر في الثقافة الأوروبية وارتباطهما المباشر أو غير المباشر بعقيدة وحدة الوجود لما تمثله هذه العقيدة من أهمية بالغة وتأثير عميق في المزاج العقلي للشعوب الأوروبية وكيف أنها ألقت بظلالها على مجالات الشعر والأدب والفن. فنجد القصيدة تغوص في عالم الباطن ويختلط فيها العقل الواعي بالعقل اللاواعي في صورة خارجة عن المألوف ولغة غير مفهومة أقرب للغة الطقوس الدينية. فالحداثة وعلاقتها الشائكة بالطبيعة والتصوف وعقيدة وحدة الوجود تمثل ثلاثة محاور لا يمكن دراسة القصيدة الحداثية في أوروبا دون أخذها في الاعتبار.

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