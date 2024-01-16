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الهجرة الشرعية وغير الشرعية

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) الهجرة في مفهومها العام هي (الانتقال من مكان إلى مكان آخر). وقد تكون هجرة داخلية أو هجرة خارجية (أي داخل الدولة نفسها، بحثاً عن العمل لأنه عادة المدن الرئيسة تتركز فيها الأعمال والفرص والجامعات)، فالهجرة فعل ممارس في جميع دول العالم. فالمراكز تصبح جاذبة للشباب الباحثين عن العمل، وقد تنبهت بعض الدول مثل الصين مثلاً وأنشأت تجمعات صناعية خاصة في المناطق النائية أو المهملة أو غير الجاذبة، لأحيائها وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، وأوجدت حوافز كبيرة لجذب الاسنثمارات والمزايا التي لا يمكن تركها أو تجاهلها، وذلك لتخفيف الضغط على المدن الكبرى المختنقة بالسكان، مثل مدينة شنغهاي التي يسكنها حوالي 30 مليون إنسان.
هذا عن الهجرة الداخلية وهي مشروعة وإن كانت لها عيوب متعدد، ومنها اختلالات وجود السكان، وتركز الاستثمارات في أماكن معينة، وضغط على الخدمات في تلك المدن الرئيسة، كذلك تشتت الأسر وغيرها من العيوب. وهناك الهجرة الخارجية، وهي إما مشروعة أي إن الدولة ترحب بالمهاجرين أصحاب المهن المميزة والتخصصات النادرة، أو بسبب نقص أعداد الشباب، أو أن لديها حاجتها المؤقتة لهم لحدوث طفرة صناعية أو عمرانية أو اقتصادية أو موسمية مثل قطف الثمار في أوروبا، أو في المواسم السياحية أو المناسبات العالمية مثل كأس العالم أو غيرها، ما يضطرها لجلب العمالة وأصحاب الخبرات لفترات مؤقتة للاستفادة منهم.
هذا عن الهجرة الشرعية، أما عن الهجرة غير الشرعية فهي الرحيل من بلد قد يكون بلدك أو بلد عبور إلى بلد آخر بشكل يخرق القوانين المرعية في البلد، والدخول إليها بطريقة غير شرعية، والبقاء فيها دون نظام والعمل بشكل مخالف للقوانين وغير مسموح، أو عدم الخروج منها عند الطلب من العامل المهاجر ذلك.
يبلغ عدد المهاجرين الشرعيين 282 مليون إنسان حول العالم، منهم 51 مليونا في الولايات المتحدة فقط، تليها ألمانيا بعدد 16 مليون مهاجر. وتختلف مسمياتهم عالمياً بين مهاجر ووافد وعامل مؤقت. أما أكثر الدول تصديراً لهم فهي الهند ثم المكسيك.
وفي المقالين التاليين –إن شاء الله– سيكون حديثي حول الهجرة غير الشرعية عالميا، وأثرها في السعوديه وطرق مكافحتها.

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