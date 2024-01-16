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الأعشاب الإلكترونية سموم قاتلة

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) هل سمعتم عن خلطة بهية لعلاج الأرحام وإنجاب الذرية، وخلطة همّام لعلاج جميع الأسقام؟
هناك وصفة تعيد العجوز فتية وتعيد الشيخ صبيًا، أسعارها في متناول الجميع، ليست هناك وصفة تقنن صرفها ولا كمية تحددها، من الممكن أخذها مرة في الصباح ومرة في المساء.
أحيانًا تُخلط بملعقة من العسل لتخفيف مرارها، وإن كان المريض لديه سكر! في عالم الخلطات لا وجود للممنوعات.
هل من الممكن أن أعرف محتوياتها؟ هذه مجموعة أعشاب إن ما تنفع ما تضر!
هناك أشخاص يشعرون بالأمان مع استخدام خلطات الأعشاب أكثر من استخدام العلاج الطبي، ظنًا منهم أن الأعشاب طبيعية فليس لها تأثيرات جانبية، الطبيعة آمنة لكن من الممكن أن يموت الإنسان غرقًا في البحر أليس البحر من الطبيعة! ألم يمت أحدهم بعشبة سامة، رغم أنها من الطبيعة؟! الطبيعة تبقى آمنة إذا عرفنا كيف نتعامل معها، إذا أدركنا مكامن مخاطرها، فكل شيء له إيجابيات حتمًا ستكون له سلبيات، حتى الحياة ذاتها.
رغم التطور الطبي الكبير الذي نعيشه إلا أن التداوي بالخلطات العشبية ما زال رائجًا، يتداول الناس الوصفات عبر الواتس آب كأكثر وسيلة للتواصل الاجتماعي، يختلفون في ثقافتهم ولكن الإيمان بالخلطات متفق عليه، حتى أنك تجد طبيبًا يرسل وصفة شعبية لعلاج الصداع المزمن. العلاج بالأعشاب كمختص في الطب البديل، يخضع لمعايير معينة ولا قلق منه إلا إذا تعارض مع دواء طبي، لكن الحديث هنا عن خلطات مجهولة، كل ما نعرفه عنها أنها عشبية. أتذكر مريضًا بالسكر وصف له معالج شعبي عشبة، على أن ينقعها في الماء ثمّ يشرب ماءها فأصابه الفشل الكلوي.
أكثر ضحايا الخلطات والعلاجات العشبية هم الباحثون عن تفتيح البشرة، والراغبون في إنقاص أوزانهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة يبحثون عن حل أنجع وأسرع مفعولا من أدويتهم الطبية، فتزداد معاناتهم.
المهووسون بتفتيح لون الجلد، يقتنون كثيرًا من الخلطات يجهلون تركيبتها، وعادة تكون هذه الخلطات مُضاف إليها كمية كبيرة من كريم يحتوي على كورتيزون ليظهر مفعوله، فيفتح الاسمرار، فيزداد إيمان المستهلك به، ومع الوقت يسبب رقة في الجلد وفقدانًا للونه. كذلك زيادة نمو الشعر في تلك المنطقة مع قابلية امتصاص الدواء وارتفاع تركيزه في الدم وظهور مضاعفات له. هل يا ترى لو علم المستهلك أن هذه الخلطة تحتوي على الكورتيزون كان سيستخدمها؟ أعتقد سيقول (كله إلا الكورتيزون)، وأعتقد معه حق، فاستخدام الكورتيزون دون حاجة طبية يضر بالصحة، وتفتيح البشرة ليس أحد دواعي استخدام الكورتيزون.
خلطة للتنحيف وأخرى للتسمين، فالخلطة حسب الطلب، وتجد لدى بعض العطارين وعلى الإنترنت تسويقًا لعشبة صينية تنحف ومن آثارها فشل كلوي وضرر في الكبد. ومن البلد ذاته حبوب للتسمين ولها الضرر نفسه، تزايد عدد المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، منهم من يغسل حتى يجد متبرعًا مناسبًا. من المسوقين من يستغل مرض هؤلاء ليعلن عن منتج سحري يعالجهم ويغنيهم عن الغسيل والزراعة، عبارة عن أعشاب صينية طبيعية ممتازة يتم تحويلها لمادة سائلة لحقنها في الدم لتنظيف الكليتين ويتم ترشيح المادة السامة (الكرياتينين) من خلالها بدل الغسيل! لوهلة تخيلتها نكتة ولكن إنه إعلان حقًا، مذيلٌ برقم للتواصل عبر الواتس آب.
الخلطات مجهولة المكونات التي يحضرها بعض مدعي طب الأعشاب، مضرة ولها تأثير خطير على الصحة، كما أن المنتجات غير المعروفة التي يسوق لها أونلاين وغير مصرح بها، أيضًا خطيرة. كذلك بعض الخلطات التي نعرف محتوياتها، ونعرف أن الجمع بينها مضر، كوصفة القضاء على الدهون، ثوم مع زنجبيل وخل وليمون! خفض الدهون وأصيب بقرحة معدية الله يشفيه، يعني (جاء يكحلها عماها)، بينما كان من الممكن اتباع حمية منخفضة الدهون مع نمط حياة صحي.
نصيحة طبية: قبل استخدام أي خلطة اعرف مكوناتها، قبل تناول أي علاج عشبي استشر طبيبك، لا تكن ضحية للتدليس.

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