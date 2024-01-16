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بنك التنمية الاجتماعية العالمية

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) في مقال هنا عام 2019 بعنوان (نلحق بالهولنديين أم نكرر مأساة شباب الهند وباكستان) كان الحديث عن التميز المؤسسي الذي انتهجه بنك التنمية الاجتماعية آنذاك تجاه موظفيه ومنظومة الموارد البشرية لديه بشكل عام، وكيف أن هذا التميز سيعلق الجرس لبقية القطاعات الحكومية لتغيير منهجية إدارة مواردها البشرية. قارن المقال بين ما حدث في العشرين سنة الأخيرة التي سبقت انطلاق رؤية 2030 وما قبلها، تغيرت أغلبية إدارات الشركات والمؤسسات في السعودية من مديرين أوروبيين وأمريكيين إلى مديرين من دول نامية ما زالت تطبق منهجية (أن الموظف مجرد آلة يتلقى أوامر غير قابلة للنقاش أو التعديل والتطوير) فتأخرنا عن العالم، وكيف أننا إما أن نصعد سلم الترتيب باتجاه أسعد موظفي العالم كالهولنديين ونحصد النتائج المبهرة بحلول 2030، أو أن نرضى بمشاهدة عقول شبابنا وهي تهاجر للبحث عن السعادة والراحة الوظيفية كما يحدث لشباب الهند وباكستان، وكيف أن هذه المنهجية ستحدث فرقا في مخرجات جهاتنا الحكومية.
اليوم وبعد قرابة 5 أعوام ذهبت لمساحة خصصت لجلسات السمر على ضوء النار، وهي فكرة ابتكارية بسيطة أوجدت حلا لرغبة اجتماعية بأن تذهب العائلات الصغيرة مع أطفالها، وتعيش أجواء الدفء على الحطب في أجواء آمنة داخل المدينة، مع وجود عدة أكشاك تقدم المشروبات الشتوية الساخنة وأنواعا بسيطة من المعمول والحلى المصنوع في منازل الأسر المنتجة. ومن الطبيعي أن ذلك المكان بفكرته ومن يقدم الخدمات فيه هم من مستفيدي برامج دعم الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية، وهذا مثال متناهي الصغر ولا يكاد يذكر أمام العامة، ولكنه مثال عظيم ومتناهي الفخر إن تم أخذه على منهجيات قياس نجاح المشاريع التنموية الدولية كمنهجية SROI القائمة على كيفية إحداث التغيير عن طريق قياس الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وتمثيله بقيم مالية واضحة لتمكين حساب نسبة التكلفة إلى المنفعة الـ ratio.
باختصار ودون ((فذلكة)) هي منهجيات لقياس العائد الاجتماعي على الاستثمار، فقد يكون هناك استثمار بأرقام مالية فلكية بمليارات الدولارات مثل استثمارات رجال الأعمال بـ (لاس فيجاس) بأمريكا في الملاهي الليلية، وكازينوهات القمار التي تدر عشرات الملايين من الدولارات ليليًا على قلة من الأشخاص فقط، بينما العائد الاجتماعي لتلك الاستثمارات على شباب وشابات تلك المدينة هو التشرد بعد خسران الأسرة والوظيفة والمنزل، وبالتالي استنزاف الأموال العامة لعلاج الإدمان؛ وإصلاح الخراب اليومي من قبل اللصوص للممتلكات العامة؛ وتكاليف تبني أطفال السفاح وغيره من أوجه استنزاف المال الذي كان مخصصًا للتنمية.
والعكس صحيح تمامًا فبمثل تلك الأفكار والمنهجيات العالمية التي يقوم بدراستها وتحليلها وقياس أثرها أبناء الوطن في بنك التنمية الاجتماعية كنتيجة طردية لاستثمار البنك منذ أكثر من 5 أعوام في رأس ماله البشري، بل لم يعد يقيس مورده البشري بالمال بل بعائده على جودة التنمية من حوله. ولكونه يمكن قياس أثر جودة برامج ومشاريع بنك التنمية الاجتماعية السعودي بمعايير قياس عالمية، فإن ارتفاع درجات ذلك القياس هو ارتفاع لدرجات تقرير التنمية العالمية السنوي، فمعنويًا ليس خطأً أن يقال (بنك التنمية الاجتماعية العالمية).

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