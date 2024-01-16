Wednesday, 17 January 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


300 شجرة لا تكفي طريق شرق مطار نجران

1/16/2024 11:18:32 PM

(MENAFN- Al Watan) يشهد طريق الملك عبدالعزيز، شرق مطار منطقة نجران، غياب للتشجير على الجزر الجانبية، في الوقت الذي أوضحت فيه امانة نجران لـ((الوطن)) أنه تم زراعة أكثر من 300 شجرة متنوعة، إلا أن المواطنين يرون أنها غير كافية بل إن الطريق يحتاج إلى زراعة مزيد من الأشجار حتى تحمي الطريق من العواصف الترابية والرمال، وترفع من مستوى المشهد الحضري باعتباره من الطرق الحيوية والرئيسية في المنطقة.
طريق حيوي
يقول المواطن علي هادي، إن طريق الملك عبدالعزيز يعتبر من الطرق المهمة والرئيسية من جهة الشرق للقادمين من جهة الشرق للقادمين من منطقة الرياض، وجزء كبير من الطريق يفتقد إلى زراعة الأشجار حيث تعتبر أحد أهم عناصر البنية البيئية، إذ يعزز التشجير الطابع البيئي للمداخل الحضرية.
ويذكر المواطن بدر آل عبيه أن مدخل المنطقة من الجهة الشرقية يعتبر واجهة رئيسية تحتاج الاهتمام من خلال زراعة الجزر الجانبية من شرق المطار حتى إشارة الجامعة، معتبرا أنها خطوة حيوية نحو تحسين جودة الحياة والبيئة العامة ويكمن جمال التشجير على المدخل في دمج الطبيعة بالبنية الحضرية، مما يخلق بيئة مستدامة وجاذبة والحفاظ على جودة الحياة والتفاعل الإيجابي بين الإنسان وبيئته الحضرية.
النجيلة الطبيعية
يضيف المواطن على اليامي أن الجزر الجانبية على طريق الملك عبدالعزيز شرق المطار تفتقد إلى النجيلة الطبيعية، لتوفير لمسة خضراء على الجزر الجانبية للطريق، كما تسهم في تحسين جودة الهواء بامتصاص غازات ضارة وإطلاق الأوكسجين، والعمل على تبريد المناطق المحيطة وتقليل درجات الحرارة في فصل الصيف، مما يخفف من التأثيرات السلبية للجو الحار.

MENAFN16012024000089011017ID1107730134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث