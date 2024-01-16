Wednesday, 17 January 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها

1/16/2024 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أبلغت المديرية العامة للجوازات عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة الذين سبق أن قدموا بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقا بـ3 سنوات، مطالبة بإلغاء العمل بقرار المنع، الذي بدأ تطبيقه الثلاثاء.
قرار المنع، الذي أعلنته المديرية العامة للجوازات سابقا، جاء بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد، لما يترتب على ذلك من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل أنفسهم، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك، وعدم عودتهم يعني تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف أخرى نتيجة عدم العودة للعمل في الوقت المحدد، فضلا عن أن ذلك يعد مخالفة من قِبل العامل، لإنهائه عقد العمل لسبب غير مشروع.
شروط لتأشيرة الخروج والعودة:
سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.
يجب ألا تكون هناك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.
عدم وجود تأشيرة سارية للعامل.
وجود الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة.
أن تكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يومًا أو أكثر.
وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.
حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع التابعين

MENAFN16012024000089011017ID1107730133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث