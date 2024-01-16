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الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والبقاء في أماكن آمنة بسبب الأمطار

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت المقبل. وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على محافظة العرضيات، ومناطق الباحة وعسير وجازان، وهطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم وتربة والمويه والخرمة ورنية ومنطقتي جازان والقصيم. وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة ورماح وعفيف والدوادمي وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج وضرما والدرعية وحريملاء والقويعية والأفلاج ومنطقتي نجران والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.

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