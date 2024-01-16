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التسوق الإلكتروني يفرض التخفيضات على الأسواق

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهم التسوق الإلكتروني ((أون لاين))، في إضعاف السوق العام، طبقًا لمحللين اقتصاديين، معتبرين أن العميل يحدد متطلباته فقط، ويستلمها وهو في منزله، مشيرين إلى أنه واحد من مجموعة عوامل مؤثرة في السوق أسهمت في تكدس السلع، ولجوء مراكز التسوق إلى التخفيضات والعروض لتسويق البضائع.
وبنظرات سريعة خاطفة، يستطيع المتسوق أن يلحظ أن أرفف مراكز التسويق ومخازنها مُكدسة بأنواع مختلفة من السلع الغذائية، ضمن مشاهد تطرح علامات استفهام عن أسباب هذا التكدس السلعي، الذي يدفع تلك المراكز إلى عمل عروضات وتخفيضات شهرية، وربما أسبوعية، وتقسيط، في محاولة منها لتصريف هذا الكم من السلع بأي طريقة كانت.
عروض ضخمة
تجيد مراكز التسوق الترويج المُغري لسلعها، باستخدام أساليب مختلفة، تارة بعمل تخفيضات على السلع، قد تصل إلى 50%، وتارة بطرح الهدايا على بعض المشتريات، وتارة ثالثة بالإيعاز للعميل بأن يمكنه الحصول على قطعة مجانية مقابل شراء المنتج، ويزداد إغراء العروض الترويجية، كلما شارفت فترة صلاحية السلعة على الانتهاء، باستخدام عبارات أكثر إغراءً، مثل ((وفر الآن)) أو ((سوبر تخفيضات)).
واستثمرت مراكز التسويق بداية العام الميلادي الجديد (قبل نحو أسبوعين)، وأعلنت عن عروضات ضخمة على بعض السلع، وأشار بعضها إلى أن هذه العروض مميزة بأسعار مغرية، فيما ألمح البعض إلى أن العروض تصل إلى البيع بسعر الجملة، أو سعر التكلفة، في إشارة إلى البيع دون أي مكاسب، وهو ما يلفت نظر بعض العملاء للإقبال على شراء السلعة.
وقبل بداية العام الميلادي كان هناك تخفيضات بمناسبة بدء موسم الشتاء، وتأكيد بعض المتاجر بأن تخفيضاتها غير مسبوقة، وتحارب الغلاء، وتوفر للعميل السلع بأسعار زمان، في إشارة إلى أسعار ما قبل فترات التضخم.
مراكز التسوق
وفي جولة ميدانية لـ((الوطن)) بمراكز تسويقية بالشرقية، رصدت تفاوت نظرة العملاء إلى التخفيضات والعروض في مراكز التسويق، إذ يرى فريق أنها وسيلة جاذبة بذكاء للعملاء من أجل تصريف السلع الراكدة على أرفف المحلات، وداخل المخازن. وذكر محمد الخميس ((يجب على العميل أن يلتفت إلى مثل هذه الأساليب جيداً، ويحتاط إليها، كي لا يفقد أمواله داخل مركز التسويق)). وأيده في الأمر المواطن عبدالله العيد، الذي طالب الجهات المعنية بمراقبة الأسواق، والحد من التنافس الكبير بين مراكز التسويق الكبرى، من أجل تصريف سلعها، حيث الرهان على الزبون في إقناعه بشراء أكبر عدد ممكن من السلع.
تخفيضات وعروض
فضلت سعاد عبد الرحيم أن تنظر إلى الأمر بنظرة منطقية، وقالت: ((من حق مراكز التسويق أن تتخلص من مخزونها الراكد لديها، وبالتالي، من حقها أن تعلن عن تخفيضات وعروض، في الوقت نفسه، من حق العميل أن يتفاعل مع هذه العروض، خاصة إذا كان في حاجة إلى هذه السلع لاستخدامها، أو أنه يرفضها إذا لم يكن في حاجة إليها)).
وتابعت ((أكون صادقة، إذا أعلنت أن بعض عروض المتاجر تجذبني، وأتفاعل معها، خاصة أنني أعرف الأسعار جيداً، وأستطيع أن أفرق بين العرض الحقيقي أو العرض غير المناسب)).
أزمة كورونا
من جهته، ذكر مدير فرع إحدى شركات التسويق في القطيف مهدي أبو الحسن، أن مجموعة من العوامل المؤثرة في السوق، التي قد تسهم في تكدس السلع. وقال: ((لعل أبرزها سلوكيات الزبون، حيث كانت القوة الشرائية للعميل في وقت سابق، أكبر منها اليوم، ولكنها تراجعت بعد أزمة كورونا، وتغيرت معها سلوكيات العميل، فأصبح أكثر دقة في تحديد أولويات الشراء، ويشتري بقدر حاجته، مع بحثه الدائم عن الأسعار المناسبة)).
وأكمل ((قد لا يدقق العميل على جودة المنتج، بقدر تدقيقه اليوم على الثمن، فتراه ينتقل من مركز إلى آخر، بحثاً عن السعر الأقل، وهذه الآلية تسهم في تكدس بعض البضائع)).
وساق أبو الحسن سبباً آخر لتكدس السلع ((ارتفاع الأسعار قد يكون أحد أبرز الأسباب، هذا الارتفاع نتيجة مباشرة للحروب الدائرة اليوم، فمثلاً الحبوب والزيوت تأثر سعرها بعد حرب أوكرانيا، وكذا مقاطعة بعض المنتجات بعد حرب غزة وهكذا)).
واستشهد أبو الحسن بمشروب غازي لقي اقبالاً كبيراً، بعد مقاطعة الأجنبية، ومع ذلك، ارتفاع سعر المنتج أضعف سوقه. وقال: ((سابقا كان الكرتون يُباع بـ37 ريالاً، أما بعد ملاحظة الإقبال الكبير عليه، ارتفع السعر 20%، ليصل إلى 57 ريالاً، وهو ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمنتج، الذي يمكن رؤيته مكدساً على أرفف مراكز التسوق)).
وأضاف أبو الحسن ((هناك أيضاً عامل المنافسة بين شركات التسويق، فغالباً الشركات القوية التي تمتلك أكثر من فرع، لديها القدرة على التحكم في السعر، فيمكنها بيع المنتج بأقل من أسعار شركات أخرى، نظراً لإمكاناتها بالشراء من الموردين بكميات أكبر، وهذا يضع الشركات الناشئة تحديداً في منافسة شديدة غير متكافئة، فلا تستطيع البقاء في الأسواق، وتضطر إلى الإغلاق نهائياً)).
التسوق المفتوح
قال أبو الحسن(( إن التسوق الإلكتروني من مواقع تعمل (أون لاين)، أسهم في إضعاف السوق العام، كون العميل يحدد متطلباته فقط، ويستلمها وهو في منزله، على عكس التسوق المفتوح داخل المركز، الذي يفتح المجال لشراء منتجات مختلفة، قد يراها العميل أثناء جولاته، فيقرر شراءها، وإن لم يكن في حاجة إليها)).
وتطرق أبو الحسن إلى ظاهرة عمل عروض على سلع شارفت صلاحيتها على الانتهاء، وقال ((وجود كل العوامل التي ذكرتها، تسهم في تكدس السلع في المتاجر، وبالتالي قد تشارف على الانتهاء، فيضطر التاجر لبيعها بعروض مخفضة جداً قبل انتهاء صلاحيتها بعدة أشهر)).
أسباب أسرية
كان للمحلل الاقتصادي الدكتور ماهر آل سيف رأيه في ظاهرة تكدس البضائع في مراكز التسويق، وقال لـ((الوطن)): هذا التكدس يعود إلى عدة أسباب اقتصادية واجتماعية وأسرية، نوجزها في 3 أمور رئيسة؛ الأول يشير إلى زيادة الوعي المالي لدى الأسر، هذا الوعي يلعب دوراً مهما في الفترة الأخيرة، للحفاظ على كيان الأسرة، موضحاً ((الأسرة السعودية بدأت تدرك أن شراء السلع الغذائية بكميات كبيرة لا فائدة منه، وقد تتعرض هذه السلع للتلف وانتهاء الصلاحية، ويكون مصيرها الإلقاء في القمامة، وعليه أصبحت الأسرة تقتصر على شراء احتياجاتها الضرورية بكميات محدودة، حسب حاجتها)).
أما السبب الثاني ـ والحديث مازال لآل سيف ـ فهو ارتفاع الأسعار، الذي يربك حسابات الأسرة، ويهدد السيولة التي تملكها، وبالتالي أصبحت تشتري بحسب ميزانياتها فقط، الأمر الذي انعكس على حجم المشتريات، فلم تعد ربة المنزل تشتري بكميات كبيرة، كما كان في السابق.
كميات كبيرة
ساق آل سيف سبباً إضافياً، وقال ((ارتفاع كميات السلع المعروضة، نتيجة زيادة عدد الشركات المنتجة أو المستوردة، والمنافسة فيما بينها بطرح كميات كبيرة من السلع في السوق السعودي، بحكم سياسة السوق المفتوحة، وهذا يجعل المنافسة بينها كبيرة، ويدفعها إلى تحريك الأسعار، لجذب انتباه المستهلك، في المقابل، قد نجد سلعاً معروضة بكميات كبيرة، ولكنها راكدة، لأن تاجرها لم يغير أسعارها، مع وجود سلع بديلة ومنافسة، ولكنها بأسعار أقل)).
وأكمل ((قد يكون هناك سبب آخر، ولكنه في رأيي أقل أهمية من الأسباب الثلاث السابقة، وهو الوعي بجودة المنتج ومكوناته، وتأثير هذه المكونات على الصحة العامة، الأمر الذي يدفع المستهلك إلى شراء نوع معين، على حساب نوع آخر، يبقى راكداً على الأرفف، مثل السلع التي تحتوي على مواد حافظة أو غيرها)).
وأضاف آل سيف ((هذا التكدس السلعي، قد يعود إلى عدم قيام بعض الشركات المنتجة أو المستوردة للسلع بدراسة حاجة السوق الأساسية، وبالتالي فهي تنتج أو تستود كميات كبيرة، وتعرضها في الأسواق، فتجد أن مبيعاتها متواضعة، وتضطر إلى عمل عروض ترويجية عليها، مع العلم بأن عدم دراسة الأسواق جيداً يؤثر حتماً على الناتج المحلي، ويضيع رؤوس أموال كبيرة)).
وقال ((كل تلك الأمور تدفع التجار إلى تصريف بضاعتهم بأي شكل كان، لتقليل خسائرهم والتخلص من المخزون لديهم، تارة بعمل تخفيضات أو تصفيات أو عروض مختلفة)).

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