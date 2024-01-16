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القحطاني يرفض الشباب

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أصر لاعب الشباب حسين القحطاني، على موقفه من تجديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وبينت مصادر أن القحطاني رفض عرض ناديه الأخير من أجل تجديد عقده، البالغ قيمته 6 ملايين ريال سنويا، إضافة إلى بعض المزايا الأخرى، وطلب زيادته، إضافة إلى جعل المدة الزمنية 3 أعوام بدلًا من عامين كأقل حدٍّ.
وأوضحت أنَّ القحطاني، فتح ملف العروض الأخرى، إذ تلقَّى عرضين من ناديين بالمنطقة الغربية، وآخرَ من ناد، يلعب في دوري الدرجة الأولى، ويعدُّ الأعلى ماديًّا، بل وأكثر مما قدَّمه الفريق الشبابي.
وانتقل القحطاني للشباب في 2020 لمدة 4 مواسم، ودخل أخيرًا الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، علما بأنه مثَّل الفئات السنية في الهلال والفيصلي، ورفض عرضين من الشباب لتجديد عقده خلال الفترة الماضية.

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