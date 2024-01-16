القحطاني يرفض الشباب

(MENAFN
- Al Watan) أصر لاعب الشباب حسين القحطاني، على موقفه من تجديد عقده مع ناديه، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وبينت مصادر أن القحطاني رفض عرض ناديه الأخير من أجل تجديد عقده، البالغ قيمته 6 ملايين ريال سنويا، إضافة إلى بعض المزايا الأخرى، وطلب زيادته، إضافة إلى جعل المدة الزمنية 3 أعوام بدلًا من عامين كأقل حدٍّ.
وأوضحت أنَّ القحطاني، فتح ملف العروض الأخرى، إذ تلقَّى عرضين من ناديين بالمنطقة الغربية، وآخرَ من ناد، يلعب في دوري الدرجة الأولى، ويعدُّ الأعلى ماديًّا، بل وأكثر مما قدَّمه الفريق الشبابي.
وانتقل القحطاني للشباب في 2020 لمدة 4 مواسم، ودخل أخيرًا الفترة الحرة من عقده، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون موافقة ناديه الأصلي، علما بأنه مثَّل الفئات السنية في الهلال والفيصلي، ورفض عرضين من الشباب لتجديد عقده خلال الفترة الماضية.
MENAFN16012024000089011017ID1107730130
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.