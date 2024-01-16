Wednesday, 17 January 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغنام يقترب من الاتفاق

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت صفقة انتقال لاعب النصر خالد الغنام إلى الاتفاق، مرحلتها الأخيرة بين الناديين، وبيَّنت مصادر أن مسؤولي النصر، اشترطوا 15 مليون ريال من أجل بيع عقد النجم الدولي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت إلى أن الاتفاق قدم عرضا بـ12 مليونا لشراء عقد الغنام مع منحه راتبا سنويا يصل إلى 7.5 ملايين ريال.
وأوضحت المصادر، أن النصراويين يتشاورون حيال العرض الاتفاقي الذي يلقى قبولا لديهم باقترابه من المبلغ الذي تم تحديده.
يذكر أنه تبقى في عقد الغنام مع النصر موسم ونصف.

MENAFN16012024000089011017ID1107730129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث