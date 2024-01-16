الغنام يقترب من الاتفاق

(MENAFN
- Al Watan) دخلت صفقة انتقال لاعب النصر خالد الغنام إلى الاتفاق، مرحلتها الأخيرة بين الناديين، وبيَّنت مصادر أن مسؤولي النصر، اشترطوا 15 مليون ريال من أجل بيع عقد النجم الدولي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت إلى أن الاتفاق قدم عرضا بـ12 مليونا لشراء عقد الغنام مع منحه راتبا سنويا يصل إلى 7.5 ملايين ريال.
وأوضحت المصادر، أن النصراويين يتشاورون حيال العرض الاتفاقي الذي يلقى قبولا لديهم باقترابه من المبلغ الذي تم تحديده.
يذكر أنه تبقى في عقد الغنام مع النصر موسم ونصف.
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