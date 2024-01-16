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العنابي ينشد العبور ولبنان يتحدى التنين

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع منتخب قطر إلى حجز بطاقة العبور لدور الـ16 لكأس آسيا عندما يواجه منتخب طاجيكستان على ملعب إستاد البيت، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى، بينما يطمع منتخب لبنان في استعادة توازنه حينما يقابل على ملعب إستاد الثمامة نظيره منتخب الصين، الساعي إلى إثبات وجوده، وتعويض تعثره بالتعادل في الجولة

مواجهة صعبة
شدَّد مدرب قطر، الإسباني ماركيز لوبيز، على صعوبة مباراة العنابي أمام طاجيكستان. وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي: ((مواجهة طاجكستان لن تكون سهلة. منافسنا من الفرق الجيدة، وهذا ما أظهره في مباراته الأولى أمام الصين، ولديه لاعبون على مستوى جيد ويتميزون بالسرعة)).
وأضاف: ((سنلعب للفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل صدارة المجموعة، وهو هدفنا الذي نتطلع لتحقيقه، وبعد نهاية الدور الأول من البطولة القارية)).
حسم التأهل
يتصدر العنابي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، حصدها من الانتصار في مباراته الأولى على لبنان بـ3 أهداف نظيفة، بينما حصد منتخب طاجيكستان نقطة واحدة بعد تعادله أمام نظيره الصيني في الجولة الماضية.
وستكون هذه أول مواجهة رسمية تجمع الفريقين، علمًا بأنهما التقيا من قبل في 3 مباريات كانت كلها ودية، وفاز المنتخب القطري في مباراتين وخسر مباراة.
ويتسلح حامل اللقب بعاملي الأرض والجمهور، حيث ستقام المباراة على إستاد البيت الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.
في المقابل، يأمل منتخب طاجيكستان، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، تحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب وصاحب الأرض.
ويعد منتخب طاجيكستان هو الفريق الوحيد بتلك النسخة من أمم آسيا الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى، ليصبح المنتخب الـ37 الذي يلعب في البطولة القارية منذ انطلاق نسختها الأولى في 1956، ويأمل تحقيق المفاجأة بالصعود للأدوار الإقصائية في البطولة، حتى لو عن طريق الوجود ضمن أفضل ثوالث.
احترام المنافس
أكَّد مدرب طاجيكستان، بيتر سيجارت، احترامه المنتخب القطري الذي سيواجهه اليوم. وقال سيجارت في المؤتمر الصحفي، الثلاثاء: ((تنتظرنا مواجهة صعبة مع مستضيف البطولة وحامل اللقب، لكننا سنحاول تقديم مباراة جيدة، والحصول على النقاط الثلاث)).
وأضاف: ((نحترم منتخب قطر كثيرًا، وندرك مدى قوة شخصيته، لكننا لا نخشى أي فريق، ونركز فقط على أنفسنا داخل الملعب، وفي استعداداتنا قبل أي لقاء)).
استعادة التوازن
يسعى منتخب لبنان لاستعادة توازنه عندما يواجه نظيره الصيني على ملعب إستاد الثمامة. وافتتح المنتخب اللبناني مسيرته في البطولة بخسارته صفر/ 3 أمام قطر، حامل اللقب وصاحب الضيافة، في المباراة الافتتاحية.
ويتطلع منتخب الأرز لتحقيق الفوز على المنتخب الصيني من أجل تجديد آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، حيث لم يتمكن من عبور الدور الأول في مشاركتيه السابقتين بكأس آسيا في نسختي 2000 و2019.
بدوره، يرغب المنتخب الصيني في تكريس عقدته للمنتخب اللبناني، حيث التقيا في 3 مباريات، تمكن التنين فيها من الفوز في مباراتين، وتعادلا في مباراة.
ويرغب المنتخب الصيني في الفوز من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الـ16.
وتعد هذه المشاركة الـ13 للمنتخب الصيني في كأس آسيا، ويتطلع للوصول لأبعد دور ممكن في هذه النسخة من البطولة.
مباراة قوية
وصف مدرب لبنان، المونتينيجري ميودراغ رادولوفيتش، مباراة فريقه أمام الصين بـ((الصعبة)) أمام فريق قوي ومنظم.
وقال رادولوفيتش في المؤتمر الصحفي: ((الصين منتخب قوي ومنظم، ولديه لاعبون مميزون، لكننا سنخوض المباراة من أجل الفوز وحصد أول 3 نقاط، وتعويض الخسارة التي تلقاها الفريق في الافتتاح أمام المنتخب القطري)).
وأعرب مدرب لبنان عن تفاؤله بمباراة الغد، مشيرا إلى أنه سيقوم ببعض التغييرات والتعديلات على الفريق من أجل الوصول للأفضل، وتحقيق النتيجة المطلوبة.
الانتصار هدف
أكد مدرب الصين، الصربي ألكسندر يانكوفيتش، أنَّ الفوز سيكون هدف فريقه في مباراة لبنان. وقال يانكوفيتش: ((نتطلع لتقديم الأفضل في مباراة اليوم، وحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة، والتأهل للدور الثاني من البطولة القارية)).
وأضاف: ((نحترم المنتخب اللبناني كثيرًا. لكن لدينا حماس كبير لتحقيق الفوز، وتقديم أفضل ما لدينا، وإخراج 100% من قدراتنا التي نملكها)).

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