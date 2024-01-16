الأخضر صامل ما يطيح

(MENAFN
- Al Watan) رفض الأخضر السقوط وأثبت أنه قادر على العودة وتسجيل الانتصار مهما كانت الظروف، عندما حول تأخره في الشوط الأول من مواجهته أمام عمان بهدف سجله صلاح اليحيائي ((14 ضربة جزاء، في افتتاح مشواره ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر، إلى انتصار مثير في نهاية اللقاء 2 /1، ورغم السيطرة الخضراء على مجريات المباراة إلا أن الأهداف السعودية تأخرت حتى الدقائق المثيرة والأخيرة من المواجهة، عندما عدل البديل عبدالرحمن غريب النتيجة بالهدف السعودي الأول))78((، قبل أن يمنح المدافع علي البليهي النتيجة بهدف قاتل))90+6((، احتسبه حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو))VAR"، ليحصد الأخضر أول 3 نقاط له في البطولة في المركز الثاني متأخرا عن منتخب تايلاند الذي كسب نظيره قيرغيزستان 2 /صفر.
- 70 % وصلت نسبة الاستحواذ السعودية
- تبديلات مانشيني كانت مؤثرة ومنحت الأخضر التفوق
- الصلابة الدفاعية العمانية أخرت الانتصار الأخضر
- الصقور أثبتوا أن الإصرار يجلب الإنتصار
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