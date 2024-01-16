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الأخضر صامل ما يطيح

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض الأخضر السقوط وأثبت أنه قادر على العودة وتسجيل الانتصار مهما كانت الظروف، عندما حول تأخره في الشوط الأول من مواجهته أمام عمان بهدف سجله صلاح اليحيائي ((14 ضربة جزاء، في افتتاح مشواره ببطولة كأس آسيا المقامة في قطر، إلى انتصار مثير في نهاية اللقاء 2 /1، ورغم السيطرة الخضراء على مجريات المباراة إلا أن الأهداف السعودية تأخرت حتى الدقائق المثيرة والأخيرة من المواجهة، عندما عدل البديل عبدالرحمن غريب النتيجة بالهدف السعودي الأول))78((، قبل أن يمنح المدافع علي البليهي النتيجة بهدف قاتل))90+6((، احتسبه حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو))VAR"، ليحصد الأخضر أول 3 نقاط له في البطولة في المركز الثاني متأخرا عن منتخب تايلاند الذي كسب نظيره قيرغيزستان 2 /صفر.
- 70 % وصلت نسبة الاستحواذ السعودية
- تبديلات مانشيني كانت مؤثرة ومنحت الأخضر التفوق
- الصلابة الدفاعية العمانية أخرت الانتصار الأخضر
- الصقور أثبتوا أن الإصرار يجلب الإنتصار

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