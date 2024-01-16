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74 نتيجة ثقيلة بروشن

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت النتائج الكبيرة على مواجهات دوري روشن، خلال 170 مباراة في الجولات الـ19 الماضية قبل فترة التوقف الحالية، والتي شهدت غزارة تهديف بتسجيل 518 هدفا، إذ باتت النتائج الكبيرة علامة بارزة في كل جولة، أثبتت معها القوة الهجومية للأندية، في وقت تزعم ((العالمي)) أكثر الأندية تحقيقا للنتائج الكبيرة، و((زعيم الجنوب)) الأكثر استقبالا لها، بينما خلت قائمة متصدر الدوري ((الهلال)) وحيدا، من استقبال النتائج الكبيرة، وسيطرت الأهداف بـ3 أهداف على أكثر النتائج الكبيرة المسجلة بـ54 %.
نتائج
رصدت ((الوطن))، تحقيق النتائج الكبيرة في دوري روشن، من تسجيل 3 أهداف فأكثر، حيث بلغت النتائج الكبيرة المحققة 74 نتيجة كبيرة، منها تحقيق الأندية 40 نتيجة بتسجيل 3 أهداف بـ54 %، وحلت النتائج الكبيرة بـ4 أهداف 25 نتيجة بـ34 %، ونتائج بـ5 أهداف 5 مرات بـ7 %، ونتائج بـ6 أهداف مرتين بـ3 %، ونتائج بـ7 و9 أهداف مرة وحيدة لكل منهما بـ1 %.
وسجلت النتائج المحققة داخل الأرض بـ3 أهداف 24 مرة بـ60 % مقابل 16 مرة خارج الأرض بـ40 %، و17 نتيجة بـ4 أهداف داخل الأرض بـ68 % مقابل 8 نتائج خارج الأرض بـ32 %، وتسجيل نتيجتين بـ5 أهداف داخل الأرض بـ40 % مقابل 3 نتائج خارج الأرض بـ60 %، ونتيجة وحيدة بـ6 أهداف داخل الأرض، ومثلها خارج الأرض بـ50 % لكل منهما، و100 % تسجيل نتيجة بـ9 أهداف خارج الأرض، ومثلها تسجيل 7 أهداف داخل الأرض.
زعامة
تزعم النصر أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات الكبيرة في دوري روشن، حيث بلغت النتائج الكبيرة المحققة 12 نتيجة بـ16 %، وحل الهلال ثانيا بتحقيق 9 نتائج كبيرة بـ12 %، والأهلي ثالثا بتحقيق 8 نتائج كبيرة بـ11 %، والفتح رابعا بتسجيل نتائج كبيرة بـ8%، والوحدة والاتحاد خامسا، بتسجيل 5 نتائج كبيرة بـ7 % لكل منهما.
صدارة
تصدر أبها أكثر الأندية استقبالا للنتائج الكبيرة في سابقة تاريخية له منذ صعوده لدوري المحترفين، حيث استقبلت شباكه 10 نتائج كبيرة بـ14 %، وحلت مدرسة الوسطى ثانيا، باستقبال 8 نتائج كبيرة بـ11 %، والحزم والوحدة ثالثا، باستقبال كل منهما 7 نتائج ثقيلة بـ9 %، والفيحاء والأخدود والرائد رابعا، باستقبال 5 نتائج كبيرة بـ7 %، والخليج، والاتحاد خامسا، باستقبال 4 نتائج كبيرة بـ5 %.

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