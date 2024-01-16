74 نتيجة ثقيلة بروشن

(MENAFN
- Al Watan) سيطرت النتائج الكبيرة على مواجهات دوري روشن، خلال 170 مباراة في الجولات الـ19 الماضية قبل فترة التوقف الحالية، والتي شهدت غزارة تهديف بتسجيل 518 هدفا، إذ باتت النتائج الكبيرة علامة بارزة في كل جولة، أثبتت معها القوة الهجومية للأندية، في وقت تزعم ((العالمي)) أكثر الأندية تحقيقا للنتائج الكبيرة، و((زعيم الجنوب)) الأكثر استقبالا لها، بينما خلت قائمة متصدر الدوري ((الهلال)) وحيدا، من استقبال النتائج الكبيرة، وسيطرت الأهداف بـ3 أهداف على أكثر النتائج الكبيرة المسجلة بـ54 %.
نتائج
رصدت ((الوطن))، تحقيق النتائج الكبيرة في دوري روشن، من تسجيل 3 أهداف فأكثر، حيث بلغت النتائج الكبيرة المحققة 74 نتيجة كبيرة، منها تحقيق الأندية 40 نتيجة بتسجيل 3 أهداف بـ54 %، وحلت النتائج الكبيرة بـ4 أهداف 25 نتيجة بـ34 %، ونتائج بـ5 أهداف 5 مرات بـ7 %، ونتائج بـ6 أهداف مرتين بـ3 %، ونتائج بـ7 و9 أهداف مرة وحيدة لكل منهما بـ1 %.
وسجلت النتائج المحققة داخل الأرض بـ3 أهداف 24 مرة بـ60 % مقابل 16 مرة خارج الأرض بـ40 %، و17 نتيجة بـ4 أهداف داخل الأرض بـ68 % مقابل 8 نتائج خارج الأرض بـ32 %، وتسجيل نتيجتين بـ5 أهداف داخل الأرض بـ40 % مقابل 3 نتائج خارج الأرض بـ60 %، ونتيجة وحيدة بـ6 أهداف داخل الأرض، ومثلها خارج الأرض بـ50 % لكل منهما، و100 % تسجيل نتيجة بـ9 أهداف خارج الأرض، ومثلها تسجيل 7 أهداف داخل الأرض.
زعامة
تزعم النصر أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات الكبيرة في دوري روشن، حيث بلغت النتائج الكبيرة المحققة 12 نتيجة بـ16 %، وحل الهلال ثانيا بتحقيق 9 نتائج كبيرة بـ12 %، والأهلي ثالثا بتحقيق 8 نتائج كبيرة بـ11 %، والفتح رابعا بتسجيل نتائج كبيرة بـ8%، والوحدة والاتحاد خامسا، بتسجيل 5 نتائج كبيرة بـ7 % لكل منهما.
صدارة
تصدر أبها أكثر الأندية استقبالا للنتائج الكبيرة في سابقة تاريخية له منذ صعوده لدوري المحترفين، حيث استقبلت شباكه 10 نتائج كبيرة بـ14 %، وحلت مدرسة الوسطى ثانيا، باستقبال 8 نتائج كبيرة بـ11 %، والحزم والوحدة ثالثا، باستقبال كل منهما 7 نتائج ثقيلة بـ9 %، والفيحاء والأخدود والرائد رابعا، باستقبال 5 نتائج كبيرة بـ7 %، والخليج، والاتحاد خامسا، باستقبال 4 نتائج كبيرة بـ5 %.
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