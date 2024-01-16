جازان والباحة الأعلى بالبطالة بين السعوديين

(MENAFN
- Al Watan) سجلت منطقتا جازان والباحة أعلى معدل بطالة بين مناطق المملكة بنسبة 14% لكل منهما في حين سجلت نجران الأقل من حيث نسبة البطالة بحوالي 6.2%.
وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل منطقة جازان والباحة الأعلى في نسبة البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث لعام 2023 حيث سجلت نسبة البطالة في جازان للذكور السعوديين 8.8% والإناث 24.2% بإجمالي 14%، والباحة الذكور 7.4% والإناث 24.8% بإجمالي 14%، بينما حققت منطقة نجران النسب الأقل في انخفاض البطالة وسجلت البطالة بين الذكور السعوديين 3.5% والإناث 11.7% بإجمالي 6.2%. المناطق الأقل
وإضافة لنجران سجلت المنطقة الشرقية ضمن المناطق الأدنى بنسبة البطالة وبنسبة 6.4%، وتلتها منطقة الرياض بنسبة 7.1%، وتبوك بنسبة 7.2%، والقصيم بنسبة 9.3%
ومكة المكرمة 8.9%. المناطق الأعلى
وسجلت منطقة عسير ضمن المناطق الأعلى بنسبة البطالة للسعوديين بنسبة 10.5%، والجوف بنسبة 10.6%، وحائل بنسبة 10.7%، والمدينة المنورة بنسبة 11%، والحدود الشمالية بنسبة 12.2%، إضافة لمنطقتي جازان والباحة اللتين سجلتا النسبة الأعلى بـ14%.
جاء ذلك بناء على تقديرات مسح القوى العاملة، إذ بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة للسعوديين وغير السعوديين 5.1% في الربع الثالث من عام 2023. نسبة البطالة بين السعوديين بالمناطق:
نجران 6.2%
المنطقة الشرقية 6.4%
الرياض 7.1%
تبوك 7.2%
مكة المكرمة 8.9%
القصيم 9.3%
عسير 10.5%
الجوف 10.6%
حائل 10.7%
المدينة المنورة 11%
الحدود الشمالية 12.2%
جازان 14%
الباحة 14%
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