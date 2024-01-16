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جازان والباحة الأعلى بالبطالة بين السعوديين

1/16/2024 11:18:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقتا جازان والباحة أعلى معدل بطالة بين مناطق المملكة بنسبة 14% لكل منهما في حين سجلت نجران الأقل من حيث نسبة البطالة بحوالي 6.2%.
وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل منطقة جازان والباحة الأعلى في نسبة البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث لعام 2023 حيث سجلت نسبة البطالة في جازان للذكور السعوديين 8.8% والإناث 24.2% بإجمالي 14%، والباحة الذكور 7.4% والإناث 24.8% بإجمالي 14%، بينما حققت منطقة نجران النسب الأقل في انخفاض البطالة وسجلت البطالة بين الذكور السعوديين 3.5% والإناث 11.7% بإجمالي 6.2%.
المناطق الأقل
وإضافة لنجران سجلت المنطقة الشرقية ضمن المناطق الأدنى بنسبة البطالة وبنسبة 6.4%، وتلتها منطقة الرياض بنسبة 7.1%، وتبوك بنسبة 7.2%، والقصيم بنسبة 9.3%
ومكة المكرمة 8.9%.
المناطق الأعلى
وسجلت منطقة عسير ضمن المناطق الأعلى بنسبة البطالة للسعوديين بنسبة 10.5%، والجوف بنسبة 10.6%، وحائل بنسبة 10.7%، والمدينة المنورة بنسبة 11%، والحدود الشمالية بنسبة 12.2%، إضافة لمنطقتي جازان والباحة اللتين سجلتا النسبة الأعلى بـ14%.
جاء ذلك بناء على تقديرات مسح القوى العاملة، إذ بلغ معدل البطالة الإجمالي في المملكة للسعوديين وغير السعوديين 5.1% في الربع الثالث من عام 2023.
نسبة البطالة بين السعوديين بالمناطق:
نجران 6.2%
المنطقة الشرقية 6.4%
الرياض 7.1%
تبوك 7.2%
مكة المكرمة 8.9%
القصيم 9.3%
عسير 10.5%
الجوف 10.6%
حائل 10.7%
المدينة المنورة 11%
الحدود الشمالية 12.2%
جازان 14%
الباحة 14%

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