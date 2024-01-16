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ارتفاع الأسعار يرفع ربحية شركات الشحن

1/16/2024 11:18:30 PM
(MENAFN- Al Watan) مع ارتفاع تكاليف الشحن البحري بسبب التوترات في البحر الأحمر على مدى الأسابيع القليلة الماضية توقعت تقارير اقتصادية أن ترتفع ربحية شركات الشحن للمستويات القياسية التي سجلتها خلال 2022 حيث واجهت السفن التي تعبر البحر الأحمر هجمات مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، وأدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار الشحن بعد استخدام شركات الشحن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى 10 آلاف دولار لكل حاوية طولها 40 قدماً حيث قامت سفن الحاويات بتحويل أكثر من 200 مليار دولار من البضائع بعيداً عن الممر المائي للبحر الأحمر.
ويتوقع بعض مراقبي السوق أن تؤدي الاضطرابات إلى انعكاس ثروات الصناعة التي كانت في ركود العام الماضي.
وشهدت صناعة الشحن العالمية ركوداً، متأثرة بارتفاع المخزونات وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، مما أدى إلى عديد من حالات الإفلاس العام الماضي. قبل هجمات البحر الأحمر، انخفضت أسعار حاويات الشحن العالمية بأكثر من النصف اعتباراً من عام 2022.
وحققت شركات شحن الحاويات أرباحاً بلغت 364 مليار دولار في عامي 2021 و2022 معاً.
كما أن صافي دخل الصناعة انخفض بنسبة 95.6% على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
في حين أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الشحن قد لا تساعد الشركات على استعادة أيام مجدها بعد الوباء، إلا أنها ستعزز الربحية بشكل كبير.

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