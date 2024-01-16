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استيراد وتصدير الأغذية أنجح المشاريع بالأحساء

1/16/2024 11:18:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت نتائج تصويت أفضل مشروع ريادة أعمال في الأحساء، بتنظيم مجموعة مبادرات لريادة الأعمال التطوعية، فوز مشروع: ((استيراد وتصدير الأغذية))، وحصد المشروع الأكثر أصواتًا، وذلك بمشاركة اقتصاديين ورجال وسيدات أعمال، ورواد أعمال في الأحساء، في الحفل الختامي لبرنامج مبادرات لريادة الأعمال في دروتها الـ 10.
9 دول عالمية
شهد الحفل، تقديم عرض تفصيلي عن المشروع، جاء فيه جمع أكثر من 800 عميل في عامه الأول، وتحقيق أرباح وعوائد مالية مليونية، واكتساب العاملين في المشروع خبرة واسعة في التعامل مع كافة إجراءات التصدير والاستيراد في المواد الغذائية من 9 دول عالمية، هي الدول الأبرز في التصدير والاستيراد من وإلى السعودية، وقد كسب المشروع سمعة واسعة، وفي توسع مستمر لجذب المزيد من العملاء. وحظي المشروع بتأييد المشاركين في التصويت باستنساخ تجربة المشروع، وإطلاق مشاريع أخرى لتلبية احتياجات السوق المتزايدة في ذلك. وأبدى القائمون على المشروع استعدادهم التام في مساعدة رواد الأعمال المقبلين على تأسيس مشروع مماثل.
19 مشروعا ناجحا
بدوره، أبان رئيس مجلس إدارة المجموعة مقداد بوخمسين لـ((الوطن)) أمس، أن إجمالي المشاريع في المبادرات منذ انطلاقتها قبل 10 أعوام، نحو 160 مشروعًا رياديًا ((مجانًا))، بينها 19 مشروعًا رياديًا حقق نجاحًا باهرًا في السوق المحلي ((بنسبة 12%))، أبرزها تأسيس مشروع عيادة أسنان متخصصة للأطفال، ومشروع متخصص لتقديم الخدمات للمطاعم، موضحًا يشترط للانضمام في المجموعة وضوح فكرة المشروع عند الريادي، أو مشروع قائم لغرض التطوير، علاوة على جدية الريادي، لافتًا أن المجموعة، تقدم برامج أكاديمية متخصصة في إدارة الأعمال، ودراسة الجدوى الاقتصادية، والجوانب القانونية التي تتطلبها المشاريع الريادية.
التمويل للمشاريع
أشار مؤسس المبادرة المهندس صادق الرمضان لـ((الوطن)) أمس، إلى أن مجموعة مبادرات لريادة الأعمال، هي مجموعة تطوعية، مهتمة بتأهيل رواد الأعمال في المنطقة عن طريق إقامة ورش عمل عن التسويق ونموذج ودراسة الجدوى ورؤية المملكة 2030 مع خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة، وتهدف إلى تشجيع وتحفيز مبادري الأعمال في المجتمع، وزيادة المعرفة وتقليل المخاطر لتأسيس الأعمال، والتوجيه والإرشاد بأفضل الممارسات التأسيسية والإدارية، وإيجاد المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز التواصل وبناء العلاقات.
أضاف الرمضان، أن هناك تداولًا مستمرًا وتعاقبًا لمجلس إدارة المجموعة لاستدامة المجموعة مع التأكيد على استمرارية الجمعية العامة، ومجالس الإدارات المختلفة، من الذين تلقوا تدريبات في المجموعة في أوقات سابقة، ويمتلكون مشاريع ريادية كبيرة في وقتنا الحالي، والمجموعة تركز على الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، في مدة زمنية تصل إلى 6 أسابيع، وتحديد الصعوبات مبكرًا، والمزايا في المشروع، والعمل على تعزيز الإيجابيات وتصحيح الملاحظات، لافتًا إلى أن أعمار الرياديين تتراوح ما بين 20 عامًا إلى 40 عامًا.

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