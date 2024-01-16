انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض وأمطار على 8 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) بمشيئة الله تعالى يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
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