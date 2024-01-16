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مسؤول بالفيدرالي يؤكد احتمالية خفض الفائدة هذا العام لكنه يدعو إلى الحذر

1/16/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي“كريستوفر والر” اليوم الثلاثاء، احتمالية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، لكنه شدد على ضرورة أن يأخذ صناع السياسة وقتهم في التحول نحو التخفيف.

وقال“والر” خلال كلمته في معهد“بروكينجز”:“طالما أن التضخم لا يرتفع، أعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستكون قادرة على خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام”.

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وأضاف أنه عندما يحين الوقت المناسب للبدء في خفض أسعار الفائدة، يجب خفضها بشكل“منهجي وبعناية”، حيث لا يرى سببًا لخفضها بسرعة كبيرة كما حدث في بعض الدورات السابقة.

ويتوقع“والر” أيضًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في إبطاء وتيرة“التشديد الكمي”، أو خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي، من خلال التوقف عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة.

وأشار إلى أن“التخفيض التدريجي” سينطبق على سندات الخزانة وليس على حيازات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي يفضل السماح لها بالانخفاض بالوتيرة الحالية.

المصدر:

MENAFN16012024000202011048ID1107730121

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