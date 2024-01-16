مسؤول بالفيدرالي يؤكد احتمالية خفض الفائدة هذا العام لكنه يدعو إلى الحذر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي“كريستوفر والر” اليوم الثلاثاء، احتمالية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، لكنه شدد على ضرورة أن يأخذ صناع السياسة وقتهم في التحول نحو التخفيف.
وقال“والر” خلال كلمته في معهد“بروكينجز”:“طالما أن التضخم لا يرتفع، أعتقد أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستكون قادرة على خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هذا العام”.
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وأضاف أنه عندما يحين الوقت المناسب للبدء في خفض أسعار الفائدة، يجب خفضها بشكل“منهجي وبعناية”، حيث لا يرى سببًا لخفضها بسرعة كبيرة كما حدث في بعض الدورات السابقة.
ويتوقع“والر” أيضًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في إبطاء وتيرة“التشديد الكمي”، أو خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي، من خلال التوقف عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة.
وأشار إلى أن“التخفيض التدريجي” سينطبق على سندات الخزانة وليس على حيازات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتي يفضل السماح لها بالانخفاض بالوتيرة الحالية.
المصدر:
MENAFN16012024000202011048ID1107730121
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