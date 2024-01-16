مصادر: مديونية ((الكهرباء)) لصالح ((البترول)) ارتفعت إلى 180 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول 20 مليار جنيه جديدة لتصل إلى 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه قبل 3 أشهر بحسب ما قالته مصادر حكومية لـ((البورصة)).

وتوقعت المصادر استمرار الزيادة خلال الفترة القادمة فى ظل الظروف الراهنة للبلاد فى ظل الضغوط على ميزانية الكهرباء.

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وكانت المديونية قد سجلت نحو 143 مليار جنيه فى مايو 2023، أى أنها ارتفعت 37 مليار جنيه فى نحو 7 أشهر.

وبحسب مصادر تحدثت لـ((البورصة)) سابقاً، فإن المبالغ التى تدفعها الشركة القابضة للكهرباء شهرياً إلى وزارة البترول من مسحوبات الوقود اللازم لمحطات الوقود تتراوح بين 800 مليون جنيه و1.3 مليار جنيه.

أضافت المصادر، أن هذه المبالغ ليست القيمة الكاملة للمسحوبات، ولكنها جزء منها، وهذا يفاقم من مديونية الكهرباء المتراكمة عليها.

وقالت إنه طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن الكهرباء تعتمد على قرابة 85% من احتياجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدى، ما استدعى الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء.

وكانت الحكومة قررت فى نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتى البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتاً سابقاً، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة، ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضى أسعار الغاز الطبيعى المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.