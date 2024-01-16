مصر تسعى للحصول على ضمانة أمريكية لطرح سندات دولية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر لـ((البورصة))، أن مصر تسعى للحصول على ضمانة أمريكية تمكنها من العودة لأسواق الدين الدولية فى ظل الصعوبات التى تواجهها فى الوقت الحالى.

وتُعانى مصر أزمة عملة منذ حرب روسيا وأوكرانيا؛ نتيجة تدفق ما يزيد على 20 مليار دولار للخارج، فى وقت ينكشف اقتصادها بنحو 56% على مخاطر العملة نتيجة فاتورة الاستيراد المرتفعة، بحسب تقديرات وثيقة بحثية صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بخلاف جدول سداد الديون الخارجية المرتفعة. ودفع الخلل بين الموارد والاحتياجات الدولارية مؤسسات التصنيف الدولى الثلاث لخفض تصنيف مصر بما يعكس مخاطرها، وانعكس ذلك على أسعار تكلفة التأمين على ديونها السيادية لتسجل حالياً 12.4% مقابل نحو 2.8% قبل الأزمة.

موضوعاتالشركات المصرية تتسابق للاقتراض من المؤسسات الدولية مصادر: مديونية ((الكهرباء)) لصالح ((البترول)) ارتفعت إلى 180 مليار جنيه بيع 1.5 مليون طن فى“البورصة السلعية – مصر” منذ نوفمبر 2022

وقالت المصادر، إن الوفد الحكومى رفيع المستوى الذى زار واشنطن مؤخراً، وضم وزيرى المالية والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى، ناقش الأمر فى الاجتماع الذى عقده مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

أضافت أن الضمانة ستمنح مصر مرونة أعلى فى تسعير الفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل.

وقالت إن مصر لم تتلق رداً بعد من الجانب الأمريكى، كما أن قيمة الضمانة وتوقيت إصدار السندات لم يتحددا بعد.

ولجأت مصر لتأمين ضمانات من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات بفائدة أقل، وحصلت على ضمانة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الأفريقى للتنمية لتغطية سندات الباندا، فيما حصلت على ضمانة مؤسسة أفريقيا للتمويل لطرح سندات الساموراى.

ورغم نجاح مصر فى طرح سندات العام الماضى، لكنها كانت بقيم صغيرة وبالعملات الآسيوية، فيما تطلع الدولة لطرح سندات طويلة الأجل تسدد من خلالها خدمة الدين الخارجى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل بحسب الوثيقة البحثية الصادرة لاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وتواجه البلاد صعوبات فى الوصول إلى أسواق الدين الغربية؛ بسبب تراجع التصنيف الائتمانى، وتواتر التقارير السلبية حول مستويات إعادة التمويل المرتفعة المطلوبة منها، وهو ما خفض سنداتها القائمة فى ظل ارتفاع الفائدة عليها لمستويات كبيرة.

وخفضت وكالات التصنيف الائتمانى الرئيسية تصنيف مصر، خلال العام الماضى، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر إلى ((B-)) من ((B))، بينما خفضته ((موديز)) إلى Caa1 من B3، وهو دون الدرجة الاستثمارية بـ6 درجات، وخفضت ((فيتش)) تصنيفها إلى ((-B)) من ((B)).

وبحسب تقرير سابق لبنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، فإنه تاريخياً لم تطرح أى دولة تزيد علاوة المخاطر على ديونها على 10% سندات فى الأسواق الدولية.

وكان آخر طروحات مصر فى الأسواق الدولية من خلال بورصة لندن حينما طرحت صكوكاً إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بفائدة قاربت على 11%.

وتصل أرصدة السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار نحو 33.96 مليار دولار فى الوقت الحالى بحسب بيانات وزارة المالية، بخلاف سندات مقومة باليورو قيمتها الاسمية تعادل نحو 4 مليارات دولار.

وكانت مصر قد طرحت فى 2021 سندات أجل 50 عاماً بفائدة كوبون 7.5% فيما يصل العائد فى الوقت الحالى على السندات استحقاق يونيو 2025 ذات فائدة كوبون 5.875% إلى 11.3%، بحسب بيانات بورصة لوكسمبورج.

ويتعين على مصر سداد نحو 42.4 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، الحالى ما بين 35.8 مليار دولار أقساط ديون ونحو 6.6 مليار دولار فوائد.

وتتوقع الحكومة الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها بخلاف مبيعات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى.

وتفاوض مصر صندوق النقد الدولى لإتمام المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج التسهيل الممدد الموقع فى 2022، وزيادة قيمته لمواجهة التداعيات السلبية لحرب إسرائيل على فلسطين.