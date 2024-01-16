النقل تفاوض 3 مؤسسات دولية لتمويل خط سكة حديد سيوة - جرجوب

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل تفاوض 3 مؤسسات دولية لتمويل خط سكة حديد“سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلو متر ضمن المشروعات التى تنفذها وزارة النقل لتحديث خطوط هيئة السكك الحديدية ودخولها الخدمة العام الجارى.

وقالت مصادر، إن الوزارة ستدخل خلال الأيام المقبلة فى مفاوضات جادة مع عدة مصادر تمويلية وهي“بنك الاستثمار الأوروبى” والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية” و”الوكالة الفرنسية للتنمية” لتمويل المشروع، مضيفة أن القرض المقرر التفاوض عليه يقدر بنحو 300 مليون يورو بفائدة ميسرة سيتم الاتفاق عليها.

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أوضحت المصادر، أن الوزارة لن تحصل على تمويل نقدى، إنما سيكون بناء على حجم التنفيذات للمشروع على أرض الواقع وذلك مقابل تحصيلات عن طريق إيصالات تحصيل لكل جزء يتم الانتهاء منه.

وأوضحت أن وزارة كانت تدرس إرجاء تنفيذ الخط لأجل غير مسمى، ولكن سرعان ما اتخذت قرارا بالتفاوض للحصول على تمويل لتنفيذ الخط الجديد

وأشارت إلى أن الخط الجديد يساهم فى تعزيز حركة التبادل التجارى مع ليبيا عبر ميناء السلوم البرى، فضلا عن المساهمة فى المشروع القومى لإعمار ليبيا من جانب العديد من الشركات المصرية.

ولفتت إلى أن تنفيذ الخط سيخدم على متطلبات ميناء جرجوب البحرى فى عملية نقل البضائع خاصة أن مشروع الميناء البحرى يرافقه مشروعات توطين الصناعات الهندسية والغذائية مما يستهدف التصدير للدول الأفريقية والأوروبية.

وتستهدف وزارة النقل بحلول عام 2030 الوصول لتحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة عالميا.