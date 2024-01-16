النقل تفاوض 3 مؤسسات دولية لتمويل خط سكة حديد سيوة - جرجوب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل تفاوض 3 مؤسسات دولية لتمويل خط سكة حديد“سيوة – مطروح – جرجوب” بطول 300 كيلو متر ضمن المشروعات التى تنفذها وزارة النقل لتحديث خطوط هيئة السكك الحديدية ودخولها الخدمة العام الجارى.
وقالت مصادر، إن الوزارة ستدخل خلال الأيام المقبلة فى مفاوضات جادة مع عدة مصادر تمويلية وهي“بنك الاستثمار الأوروبى” والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية” و”الوكالة الفرنسية للتنمية” لتمويل المشروع، مضيفة أن القرض المقرر التفاوض عليه يقدر بنحو 300 مليون يورو بفائدة ميسرة سيتم الاتفاق عليها.
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أوضحت المصادر، أن الوزارة لن تحصل على تمويل نقدى، إنما سيكون بناء على حجم التنفيذات للمشروع على أرض الواقع وذلك مقابل تحصيلات عن طريق إيصالات تحصيل لكل جزء يتم الانتهاء منه.
وأوضحت أن وزارة كانت تدرس إرجاء تنفيذ الخط لأجل غير مسمى، ولكن سرعان ما اتخذت قرارا بالتفاوض للحصول على تمويل لتنفيذ الخط الجديد
وأشارت إلى أن الخط الجديد يساهم فى تعزيز حركة التبادل التجارى مع ليبيا عبر ميناء السلوم البرى، فضلا عن المساهمة فى المشروع القومى لإعمار ليبيا من جانب العديد من الشركات المصرية.
ولفتت إلى أن تنفيذ الخط سيخدم على متطلبات ميناء جرجوب البحرى فى عملية نقل البضائع خاصة أن مشروع الميناء البحرى يرافقه مشروعات توطين الصناعات الهندسية والغذائية مما يستهدف التصدير للدول الأفريقية والأوروبية.
وتستهدف وزارة النقل بحلول عام 2030 الوصول لتحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا والوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية بما يضمن مواكبة التطورات الحديثة عالميا.
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