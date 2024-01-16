الشركات المصرية تتسابق للاقتراض من المؤسسات الدولية

MENAFN - Al-Borsa News) تكثف الشركات المصرية العاملة فى القطاع الصناعى جهودها حاليًا للحصول على تمويلات دولارية من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل رأس المال العامل وتوظيف الفائض فى استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وخلال العام الماضى، نمت تمويلات القطاع الخاص نحو 11% لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، وهى قيمة تقارب ضعف الـ1.6 مليار دولار التى جمعتها الشركات فى 2021، ولكنها أقل من مستوى 3.19 مليار دولار المُسجل فى 2020، بحسب بيانات وزارة التعاون الدولى.

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قال مصدر فى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لـ”البورصة”، إن العديد من المنشآت الصناعية طلبت من البنك الحصول على تمويلات، لتعزيز السيولة الدولارية وتوظيفها فى أعمال توسعية.

أضاف أن الشركات تلجأ للاقتراض منهم ليس فقط للحصول على تمويل، بل أيضًا من أجل زيادة التعاون الفنى وبناء القدرات.

ونوه إلى أن بعض الشركات تطلب تمويلات بالعملة المحلية أيضًا، بهدف إدارة مخاطر العملة وتقليل الخسائر عند اختلاف قيمة الجنيه فى السوق الرسمى، خاصة وأن معظم الشركات التى تلجأ إليهم يكون مصادرهم الدولارية أقل.

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الشركات القائم نشاطها على التصدير هى أكثر الباحثين عن تمويلات خارجية لتوظيفها فى تنفيذ توسعات جديدة، ولكن ذلك مرهون بعمل الشركة فى السوق المصرى لسنوات طويلة.

أضاف أبوالمكارم لـ“البورصة”، أن المجلس وجه الشركات الراغبة فى تنفيذ توسعات جديدة أو توفير دولار لشراء الخامات إلى التواصل مع مؤسسات دولية، وبدأت بعض الشركات العاملة فى الصناعات التحويلية وبالتحديد قطاع البلاستيك من تقديم ملفها إلى جهات التمويل.

وأرجع توجه الشركات إلى بحثها عن حلول عاجلة للحفاظ على دوران عجلة التصنيع والإنتاج، لحين انفراج أزمة العملة فى السوق المحلى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وبحسب مسح لـ”البورصة”، حصلت 3 شركات على تمويلات من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بينهم شركة تابعة لمجموعة السويدى، وهما المتحدة للمعادن وحصلت على 50 مليون دولار، وحصلت الشركة المصرية الألمانية للصناعة على قيمة مماثلة، كما حصلت مصر للهيدروجين الأخضر على 80 مليون دولار.

كما حصلت شركة“المراعى” على تمويل بقيمة 75 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و”قنديل للصلب” نحو 25 مليون دولار، و”إيديتا” على 45 مليون دولار.

وقالت وزارة التعاون الدولى، إن مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولى للاستثمار فى القطاع الخاص قدمت تمويلات للقطاع بقيمة 758 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبى قدم 733 مليون دولار، وبنك اليابان للتعاون الدولى نحو 521 مليون دولار، والبنك الأوروبى لإ'ادة الاعمار والتنمية 396 مليون دولار.

وقالت المؤسسة، إن تمويلات الشركات تأتى فى ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية فى القطاع المصرفى بالتزامن مع ارتفاع تكاليف رأس المال العامل.

قال بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، إن الشركة تدرس الحصول على قرض دولارى من إحدى المؤسسات الخارجية كمؤسسة التمويل الدولة ولكن ذلك مشروط بتحدد قيمة صرف الدولار أمام الجنيه عند سداد القرض.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركات التى تتجه للحصول على القروض يشترط أن تكون قادرة على سداد القيمة كاملة بذات العملة فى المواعيد دون تأخير، وأن يكون معظم إنتاجها موجه للتصدير.

أشار إلى أن المغالاة فى الاشتراطات التى تطلبها البنوك المحلية تعد السبب الرئيسى إلى اللجوء إلى المؤسسات الخارجية، متوقعًا تجذب تلك المؤسسات شريحة كبيرة من المستثمرين.

قال بسيم يوسف، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 220 مليون جنيه لاستيراد 4 خطوط إنتاج جديدة لإنتاج المحولات الكهربائية الجافة.

أضاف، أنه من المقرر الانتهاء من تلك التوسعات بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى عمليات التصدير لبعض الدول الأفريقية بجانب تصديرها لدول الكويت والسودان والعراق والكونغو وبعض الدول العربية.

قال محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن حصول المستثمرين على تمويلات من مؤسسة التمويل الدولية له مردود إيجابى على الدولة إذ يساعد تلك الشركات على التوسع فى السوق المحلى، وزيادة صادراتها.

أضاف لـ ((البورصة))، أن أهم ما يميز تلك المؤسسات هو أنها تعطى عملة أجنبية للمستثمر بصورة حرة دون وجود قيود.

وأوضح، أن المستثمر الذى يرغب فى الحصول على تلك القروض يجب أن يكون لديه القدرة الكافية على سداد القيمة بذات العملة، بالإضافة إلى أن أغلب انتاجه موجه للتصدير.

قال عمرو قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة قنديل للصلب، إن الشركة وقعت عقد الحصول على قرض من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدرات التشغيلية والمالية للشركة والصمود فى مواجهة الأزمات، وتأمين المواد الخام الإضافية التى تحتاجها لإنتاج منتجات صلب عالية الجودة.

وشركة قنديل هى واحدة من كبرى شركات درفلة وطلاء الصلب المسطح فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحد أكبر 10 شركات مصدرة للصلب فى مصر، ولها علاقات تجارية مع أكثر من 40 دولة فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ويعمل بالشركة أكثر من 1000 موظف.

أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية بمثابة دفعة قوية لتحقيق النمو المستدام للشركة فى المستقبل بهدف دعم خططنا التوسعية نحو زيادة الإنتاج من 500 ألف طن سنويا إلى 800 ألف طن بنهاية 2024.

ويتوافق استثمار مؤسسة التمويل الدولية مع ركيزتين رئيسيتين فى إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولى مع مصر للسنوات المالية 2023 ــ 2027 وهما: زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص، لا سيما فى قطاع الصناعات التحويلية؛ وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات.

ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة فى مساندة القطاع الخاص فى مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.

قال هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الشركة وقعت عقد تمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية بموجبه تتيح المؤسسة للشركة الحصول على تمويل بقيمة 45 مليون دولار خلال 8 سنوات.

وبحسب بيان للشركة سيستخدم القرض فى تمويل خطط الشركة التوسعية وسداد كامل القرض الممنوح سابقا من مؤسسة التمويل الدولية بنحو 10 ملايين دولار من إجمالى مبلغ التمويل.

وتعد إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية فى مصر، والتى تأسست فى 1996، وهى متخصصة فى صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

ولدى شركة إيديتا 5 مصانع إنتاج فى مصر، ومصنع فى المغرب، وشبكة من مراكز التوزيع فى كلا البلدين، حيث تقع جميع مصانع الإنتاج داخل المناطق الصناعى.