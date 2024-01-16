((المالية)) تدرس إدراج مشروعات التسمين ضمن مبادرة الإعفاء من الضريبة العقارية

MENAFN - Al-Borsa News) تعكف وزارة المالية على دراسة إدراج مشروعات التسمين ضمن مبادرة الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقاً لما قالته مصادر حكومية لـ((البورصة)).

وواجهت مشروعات التسمين تحديات خلال العامين الماضيين؛ بسبب نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف، ما أدى لنقص المعروض، وزيادة أسعارها بصورة أضرت المشروعات خاصة الصغار ممن لا يمتلكون دورة كاملة.

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وتُعد ((المالية)) حالياً مشروع قانون بمد تحمل الخزانة العامة للضرائب العقارية على المشروعات الصناعية والداجنة لمدة عامين إضافيين، فيما تبلغ التكلفة المتوقعة التى تتحملها الخزانة العامة من المبادرة قرابة الـ4 مليارات جنيه خلال العامين بحسب المصادر.

وذكرت المصادر، أن شركات التسمين وإنتاج الألبان طالبت ((المالية)) بإدراج أنشطة التسمين ضمن المبادرة حتى تتمكن من زياة قطعانها.

كان وزير المالية محمد معيط قد أعلن، الأسبوع الماضى، إعداد حزمة للحماية الاجتماعية تتضمن مد إعفاءات الضريبة العقارية، كما أعلن عن خطة لإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، موضحاً أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 ـ 2030 للحوار المجتمعى الشهر المقبل.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية.

وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل ((المالية)) كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.